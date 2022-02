Carioca: com Nenê artilheiro, Vasco derrota Portuguesa e vira líder

Em jogo que foi transmitido pela Rádio Nacional, o Vasco derrotou a Portuguesa por 1 a 0, nesta quarta-feira (9) no estádio de São Januário, pela 5ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Com este resultado o Cruzmaltino assumiu a liderança da competição com 13 pontos.

Após um primeiro tempo de pouca produtividade, o Cruzmaltino melhorou após o intervalo e garantiu a vitória aos 30 minutos, quando Nenê cobrou pênalti com eficiência. Com este gol o veterano meio-campista se isolou na artilharia da competição com 4 gols marcados.

O próximo desafio do Vasco na competição será o clássico com o Botafogo, no domingo (13). No mesmo dia a Portuguesa mede forças com o Fluminense.