Grêmio mantém ponta do Gaúcho com vitória sobre Aimoré

O Grêmio mantém a liderança do Campeonato Gaúcho após derrotar o Aimoré por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (9) no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, pela 5ª rodada da competição. Com o triunfo, o Tricolor alcançou os 13 pontos.

Fim de jogo: Aimoré 1x2 #Grêmio

Em um jogo de muita marcação, conseguimos virar a partida com gols de Villasanti e Rodrigues no segundo tempo. Nosso próximo compromisso será domingo na Arena, contra a equipe do Juventude.

???????? #CEAxGRE #VamosTricolor #PeloGrêmioComOGrêmio pic.twitter.com/RzDMwG8l3N — Grêmio FBPA (@Gremio) February 10, 2022

O time da casa chegou a abrir o placar com Wesley Pacheco, mas o Imortal virou graças ao faro de gol de Rodrigues e Villasanti.

O Grêmio volta a entrar em campo pela competição no próximo domingo (13), quando recebe o Juventude em Porto Alegre.

Colorado empata

Já o Internacional recebeu o Novo Hamburgo no Beira Rio e ficou na igualdade de 1 a 1. Michel Renner abriu o placar para os visitantes, mas Taison deixou tudo igual.

#INTxNHA | 2T | ? 49' - Fim de jogo. Inter e Novo Hamburgo ficam no empate em 1 a 1 - gol colorado marcado por Taison. Na próxima rodada, vamos ao Centenário enfrentar o Caxias. pic.twitter.com/7VXJ2jInut — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 10, 2022

A igualdade deixou o Inter na 4ª posição da classificação com 8 pontos. O Colorado joga novamente pelo Gaúcho no sábado (12), desta vez contra o Caxias.