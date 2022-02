Goiano: Atlético vence Aparecidense e assume liderança do Grupo B

O Atlético-GO derrotou a Aparecidense por 2 a 0, nesta quarta-feira (9) no estádio Antônio Accioly, e assumiu a liderança do Grupo B do Campeonato Goiano com 9 pontos conquistados.

O Dragão alcançou o triunfo graças a gol do atacante Wellington Rato, no primeiro tempo, e do meio-campista Shaylon, na etapa final.

O Atlético-GO volta a entrar em campo pela competição no próximo sábado (12), quando volta a medir forças com a Aparecidense, mas desta vez no estádio Annibal Batista de Toledo.