O governo do Estado detalha os investimentos do programa Avançar no Esporte nesta quinta-feira (10/2), a partir das 10h30, no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), em Porto Alegre.



O Avançar no Esporte abrange cinco projetos estratégicos da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), contemplando desde melhorias e reformas em espaços esportivos em municípios do Rio Grande do Sul até a realização de eventos do setor.

O evento contará com a presença do governador Eduardo Leite e do secretário do Esporte e Lazer, Danrlei de Deus.



AVISO DE PAUTA

O quê:detalhamento dos investimentos do Avançar no Esporte

Quando:quinta-feira (10/2), às 10h30

Onde:Centro Estadual de Treinamento Esportivo – Cete (rua Gonçalves Dias, 700, bairro Menino Deus)