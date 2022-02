Definidos os finalistas da Copa Super Colono/Sicredi de Futsal

Uma rodada alucinante ocorrida na noite desta terça-feira, 08, no Ginásio de Esportes da Escola Cléia Selete Dalberto em Tenente Portela, definiu os últimos finalistas da 5ª Edição da Copa Regional Super Colono/Sicredi de Futsal.

Pela categoria sub-21, a equipe da Rádio Província empatou no tempo regulamentar com o time do Negão Esportes de Barra do Guarita. Nos pênaltis os representantes de Tenente Portela se deram melhor e com isso garantiram vaga para a final da competição, onde vão enfrentar a equipe do Jaketá de Derrubadas.

Na categoria feminino a equipe da Sorveteria Dobom de Três Passos goleou equipe do Atlético de Tenente Portela pelo placar de 6 a 1 e com isso também passou para as finais onde brigará pelo título com o selecionado da Associação Vista Gaúcha.

Outro confronto extremamente disputado foi na semifinal da categoria livre entre Agrocampo/Bar do Dione de Barra do Guarita contra a Exclusive Piscina/Escritório de Advocácia Topper de Tenente Portela. Depois de um empate no tempo normal em 4 a 4 a equipe de Barra do Guarita venceu nos pênaltis e garantiu classificação para enfrentar o Grêmio Spider Vip de Vista Gaúcha na final.

A decisão da categoria veteranos já estava definida e será entre a equipe da Vento Sul/Escritório Contábil do João de Vista Gaúcha e o Grêmio Spider Vip, também de Vista Gaúcha.

Uma curiosidade das finais desse ano é que apenas a equipe da Rádio Província, que disputará o título no sub-21, é de Tenente Portela. Na categoria veteranos, apesar da equipe Vento Sul/Escritório do João ostentar o patrocínio de uma equipe portelense, os atletas são da cidade de Vista Gaúcha.

Outro detalhe importante é que o Grêmio Spider Vip, que está na final na categoria livre e veteranos, apesar de ser de Vista Gaúcha tem em seu elenco um selecionado de atletas de diversas cidades da região, por falar nisso a equipe poderia ter chegado na final em três categorias, no entanto, no meio da competição o time feminino do Grêmio mudou o patrocinador e passou a se chamar Associação Vista Gaúcha.

Outra curiosidade da competição é que com exceção da categoria sub-21, em todas as demais categorias há representações com ligações com o município de Vista Gaúcha.

A maior curiosidade de todas é de que com exceção da categoria sub-21 que não existia na 4ªedição da competição, todas as demais finais são as mesmas da edição passada o que aumenta o clima de rivalidade e de revanche entre as equipes.

Na quarta edição a categoria livre foi vencida pela equipe Agrocampo/Bar do Dione de Barra do Guarita, o feminino pela equipe do Grêmio, que hoje joga com o nome de Associação Vista Gaúcha e a categoria veteranos foi vencido pela equipe do Grêmio Spider Vip. Repetindo as finais, os adversários têm a chance de devolver as derrotas precisamente na mesma moeda.

As decisões estão marcadas para sábado, dia 19 de fevereiro no Ginásio da Escola Cleia Salete Dalberto.

FORÇA LIVRE: AGROCAMPO/BAR DO DIONE x GRÊMIO SPIDER VIP

SUB 21: RÁDIO PROVÍNCIA de Tenente Portela x JAKETÁ de Derrubadas

FEMININO: SORVETERIA DO BOM x ASSOCIAÇÃO VISTA GAÚCHA

VETERANOS: VENTO SUL/ESCRITÓRIO CONTÁBIL DO JOÃO x GRÊMIO SPIDER VIP