Lei que incentiva o cicloturismo no RS é aprovada por unanimidade

Na primeira sessão plenária do ano, realizada nesta terça-feira (08) a Assembleia Legislativa do RS aprovou por unanimidade o projeto de lei 34/2021, de autoria da deputada Zilá Breitenbach, que busca incentivar o Cicloturismo no Estado como uma oportunidade para o desenvolvimento local e regional.

No Brasil, apesar da escassez de dados, uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike) apontou um crescimento de 118% nas vendas de bikes em 2020 em comparação com 2019. Outra pesquisa traz dados sobre o perfil do cicloturista brasileiro realizada pelo Núcleo de Planejamento Estratégico de Transportes e Turismo da UFRJ. Conforme o estudo, em 2018 cerca de 40% dos praticantes viajavam entre 4 e 7 dias em média durante seus roteiros, sendo que 44,8% gastam entre R$ 100 e R$ 249 reais diariamente.

