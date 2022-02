Leite participa do lançamento da 22ª edição da Expodireto Cotrijal

A 22ª edição da tradicional feira do agronegócio Expodireto Cotrijal ocorrerá entre 7 e 11 de março, em Não-Me-Toque. Depois de um 2021 sem a realização presencial, por conta da pandemia de coronavírus, a edição de 2022 será híbrida. O governador Eduardo Leite participou, na manhã desta segunda-feira (7/2), do lançamento da feira, no Hotel Deville, em Porto Alegre.

“O lançamento da Expodireto é um momento importante, que marca a força do agronegócio gaúcho, nossa capacidade de produzir e de resistir às dificuldades. Estamos enfrentando uma estiagem que naturalmente preocupa, que afeta desde já nossa produção, mas o povo gaúcho é forte, é trabalhador, e temos certeza de que vamos superar este momento crítico, Por isso, a feira se releva ainda mais importante, mais relevante, porque ajuda a potencializar, a partir dos negócios que ali são tratados, essa capacidade de produção na nossa agricultura”, disse o governador.

Embora a estiagem seja um problema que acomete o Rio Grande do Sul com alguma frequência, carecia ao Rio Grande do Sul a capacidade para fazer investimentos preventivos em programas de barragem, de açudagem e de perfuração de poços. Em dezembro do ano passado, o governo do Estado anunciou o Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural, com aporte de R$ 275,9 milhões – o dobro do que já foi investido no setor nos últimos 10 anos.

O investimento histórico é voltado ao atendimento de três grandes eixos estratégicos. Um deles é a qualificação da irrigação, para a qual serão destinados R$ 201,42 milhões. Os demais eixos são fortalecimento da agricultura familiar (R$ 35,34 milhões) e melhorias nos acessos às propriedades para facilitar o escoamento da produção agropecuária (R$ 39,15 milhões).

"Não pouparemos esforços e recursos para que possamos reduzir os impactos da estiagem em nosso Estado”, disse Leite - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

"Estamos acompanhando a situação junto às entidades que representam o setor. Tudo o que for necessário será feito. Não pouparemos esforços e recursos para que possamos reduzir os impactos da estiagem em nosso Estado”, garantiu Leite.

Sempre na vanguarda, a Expodireto tem como objetivo aproximar produtores rurais, empresas de máquinas e equipamentos, instituições financeiras e de pesquisas, desenvolvedores de tecnologia e a agricultura familiar. Em 2020, atraiu cerca de 570 expositores, mais de 70 países e 250 mil visitantes. No total, foram R$ 2,6 bilhões comercializados.

Para a secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti, a Expodireto Cotrijal será uma oportunidade de o produtor rural ter contato com tecnologias de ponta, com a pesquisa, com novidades de mercado e com informações atualizadas.

“Tudo isso se torna ainda mais relevante quando nossa agropecuária atravessa um momento de dificuldade, por conta da estiagem, e no momento em que o produtor está em busca de ampliar cada vez mais a produtividade em suas lavouras, com sustentabilidade”, afirma Silvana.

Leite ressaltou que, mesmo enfrentando uma pandemia e uma estiagem em 2020, o Rio Grande do Sul registrou crescimento três vezes maior do que o do Brasil. “Estamos diante de um novo desafio, o da estiagem, mas é importante salientar que temos outro fôlego para fazer o enfrentamento”, disse.

Na manhã desta segunda (7), após o lançamento da feira, Leite se reuniu com a equipe de governo para debater ações de enfrentamento à estiagem. Nesta terça-feira (8/2), o governador terá uma agenda com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Tereza Cristina, para dialogar sobre ações do governo federal que possam auxiliar a minimizar os danos gerados pela falta de chuvas. Além de anistia de financiamentos ou de parte deles, será proposto o estabelecimento de um crédito emergencial aos produtores rurais.

O evento também contou com a participação do deputado estadual Ernani Polo, do deputado federal Pedro Westphalen e do senador Luis Carlos Heinze.