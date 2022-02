Sedentarismo Potencializa Dor Lombar

A coluna vertebral, em termos funcionais, pode ser dividida em três compartimentos: anterior, médio e posterior. O anterior é constituído pelos corpos vertebrais e pelo disco intervertebral e tem a função de absorver choques e suportar peso. O médio é formado pelo canal raquidiano e pelos pedículos e por último, o posterior tem como funções a proteção dos elementos neurais e é responsável pelos movimentos de flexão e extensão, flexão lateral e rotação da coluna.

Numa avaliação realizada à pressão discal, concluiu-se que das diversas posições da coluna, aquela em que existe maior pressão sobre os discos, é sentado e alguns estudos mostram que 57% da população passa o seu tempo útil (acordado) em posições sedentárias, ou seja, sentado ou reclinado e que 39% em atividade de baixa intensidade, ou tarefas muito pouco exigentes.

Se a estes dois fatores, ainda acrescentarmos o excesso de peso (obesidade), temos a receita perfeita para criar lesões, na coluna vertebral e na musculatura que protege a mesma. Uma dessas lesões é a lombalgia ou dor lombar.

A lombalgia pode ser aguda, subaguda ou crônica, consoante a sua duração, dependendo se são inferiores a 6 semanas, entre 6 a 12 semanas ou mais de 12 semanas, respetivamente caracterizando-se essencialmente pela dor na região lombar.

A lombalgia pode advir de diversos fatores, desde hérnias discais, osteoporose ou até tumores, mas apenas em 15% dos casos se consegue identificar a real causa da dor, sendo os outros 85% considerados inespecíficos. Isto deve-se ao facto de ser uma região repleta de teias e entrelaçados nervosos, que não permitem identificar com precisão o local de onde origina a dor.

Caso já tenha sido identificada a lombalgia, o primeiro passo é repousar até que a dor desapareça e após a recuperação é essencial criar um reforço dos músculos do core e posturais, enquanto existe uma reeducação da postura do dia a dia.

Com exercício físico orientado cria-se um plano de treino que contemple o reforço muscular de determinados músculos, como transverso e reto abdominal, oblíquos, quadrado lombar e glúteos e alongamentos dos músculos da cadeia posterior. Ao realizar exercícios que exijam cargas externas, é de extrema importância ter atenção ao alinhamento da coluna e à carga utilizada, pois está também pode ser causadora de dor lombar.

Realizar este tipo de treino antes de existir o problema, é sempre melhor que trabalhar para o resolver. Ao mesmo tempo, no dia a dia, deve ser adotado um estilo de vida menos sedentário e com menos períodos longos na mesma posição. Para isso, fica a sugestão de que a cada hora de trabalho se levante durante 10 minutos para realizar alongamentos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.