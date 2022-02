Juro Zero do Avançar no Desenvolvimento Econômico entra em operação nesta terça, dia 1º

Nesta terça-feira (1º/2), começa a operação do programa Juro Zero RS. Realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) em parceria com bancos de fomento e instituições parceiras, o Avançar no Desenvolvimento Econômico permite empréstimos para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte com juros subsidiados pelo Estado.

Para viabilizar o programa, o governo do Estado aportou R$ 100 milhões para pagar os juros das operações no Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE),Badesul Desenvolvimento S.A. – Agência de Fomento e cooperativas conveniadas, que deverão injetar até R$ 600 milhões na economia gaúcha por meio de 23 mil operações.

Os limites de crédito serão de até R$ 10 mil para MEI; R$ 30 mil para microempresa, e R$ 100 mil para empresas de pequeno porte. Todos terão carência de três meses e o prazo para amortização do microempreendedor individual é de 12 meses, enquanto os outros dois terão 33 meses para quitar o financiamento.

Foto: Reprodução/Secom Rio Grande do Sul

“Conseguimos uma grande negociação com as instituições financeiras e esses R$ 100 milhões para os juros com certeza ultrapassarão os R$ 600 milhões em empréstimos. Essa é mais uma ferramenta que governo do Estado planejou pensando no pequeno empreendedor, que utilizará esse dinheiro para fazer a economia do Rio Grande do Sul crescer”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum.

Para aderir ao programa de empréstimo com juros subsidiados pelo governo do Estado junto ao Badesul, as empresas deverão solicitar o financiamento pelo site www.badesul.com.br ou presencialmente nas agências do Sicredi. Pelo BRDE, os interessados poderão solicitar por meio das cooperativas vinculadas aos sistemas Cresol, Sicredi, Siboob e Unicred.

Além da possibilidade de acesso ao crédito, os empreendedores que aderirem ao programa Juro Zero também terão a oportunidade de receber consultoria e treinamentos do Sebrae. A instituição oferecerá acompanhamento aos empreendimentos com conteúdo e informações estratégicas para a tomada de crédito consciente, com o objetivo de reduzir riscos de inadimplência e ampliar a sustentabilidade financeira dos negócios, além de aportar R$ 10 milhões para viabilizar garantias através da Associação Garantidora de Crédito, RS Garanti.

Contatos dos bancos e cooperativas conveniadas:

Badesul

www.badesul.com.br

Whatsapp - (51) 98410-5616

Sicredi

Consulte o contato do Sicredi mais perto de você

www.sicredi.com.br/site/localizar-agencia

Unicred

negó[email protected]

Whatsapp e Telefone - (51) 99668-6861

Sicoob

[email protected]

Telefone - (48) 3261-9077

Sicoob/Unicoob

[email protected]

Telefone - (44) 3033-4538 / 3032-7743 / 3032-7774

Cresol Brasil

[email protected]

Telefone - (49) 3361-4912

Cresol Sicoper

[email protected]

Whatsapp e telefone - (54) 3210-2300

Cresol Baser

[email protected]

Telefone - (46) 3520-1951