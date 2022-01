Governo entrega 20 veículos para o Instituto Rio Grandense do Arroz

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), entregou, na tarde desta segunda-feira (31/1), 20 veículos para o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

A cerimônia ocorreu na sede administrativa do Irga, em Porto Alegre, com a participação do governador Eduardo Leite, da titular da Seapdr, Silvana Covatti, e do presidente do Irga, Rodrigo Machado. Foram entregues dez caminhonetes Fiat Toro Endurance 4x4 a diesel e dez Fiat Mobi Like 1.0. Outros dez veículos Fiat Toro devem ser entregues no próximo mês. O investimento total nos 30 veículos adquiridos é de R$ 4.098.240, com recursos do Estado oriundos da Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura.

Leite destacou a organização de um plano estratégico para investimento em tecnologia, pesquisa e recursos humanos para o Irga - Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

"Estamos falando da entrega de viaturas que ajudam nossas equipes nas coordenadorias regionais, na estação do Irga a trabalharem melhor, com mais segurança, com uma infraestrutura mais adequada às funções. Além dessas viaturas que estamos entregando, vale destacar que esse é o primeiro ano em muito tempo que o Irga passa a ter acesso integral aos recursos da taxa CDO, que é cobrada dos arrozeiros para custear todas as atividades do instituto. Devido ao desajuste fiscal no qual nos encontrávamos, cerca de 40% do valor arrecadado pelo Irga acabava sendo tomado para pagar as contas do mês do Estado – cerca de R$ 30 milhões a R$ 40 milhões deixariam de ir para o Irga e não vão mais deixar de ir. Assim, estamos organizando um plano estratégico para investimento em novas tecnologias, mais pesquisa, corpo de recursos humanos para termos efetivamente um instituto que cumpra com a missão de ajudar no aperfeiçoamento e na competitividade do nosso arroz”, detalhou o governador.

Essa é a maior entrega de veículos feita ao Irga desde 2011. Até o momento, a frota era de cerca de 60 veículos. Com os 30 carros, haverá um acréscimo de cerca de 50%.

"Essa entrega de veículos é muito mais que apenas melhorar as condições de trabalho dos nossos servidores e também de melhorar o atendimento que é feito aos produtores nas mais distantes localidades dos mais de 200 municípios atendidos pelo instituto. A entrega de veículos também é um símbolo, representa a retomada da percepção de protagonismo do Irga, um protagonismo na pesquisa e na extensão é marca desse grande instituto. Nunca deixamos de ser protagonistas. Obrigado, governador, por colocar o Irga como prioridade no seu governo", destacou o presidente Rodrigo Machado.

Os veículos serão utilizados para o trabalho das equipes técnicas. A maior parte será encaminhada aos núcleos do interior, para o deslocamento dos engenheiros agrônomos e técnicos orizícolas que trabalham na extensão rural. Outros serão repassados para as estações de pesquisa do interior e de Cachoeirinha, na Região Metropolitana.

Ao lembrar que a cultura do arroz é uma das mais importantes na pauta do agronegócio gaúcho, a secretária Silvana afirmou que a nova frota fortalecerá o trabalho técnico do Irga e, consequentemente, resultará em ganhos para as lavouras do Estado. “Queremos que os produtores possam ser beneficiados, lá na ponta, porque eles merecem”, salientou, reafirmando a sua posição de buscar a valorização para os servidores do instituto. “Temos de reconhecer o que os servidores fazem pelo Irga, temos que valorizar a assistência técnica, a extensão rural, a pesquisa, o conhecimento destas pessoas que ajudam a manter a liderança do Rio Grande do Sul na produção deste grão tão importante para a alimentação das nossas famílias”, acrescentou Silvana, ao destacar que o Estado responde por 70% da produção brasileira de arroz.

A cerimônia também contou com a presença do secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Cláudio Gastal, e do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Frederico Antunes.