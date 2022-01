Série especial ERS-118: como a duplicação da rodovia acelera a geração de empregos

A duplicação da ERS-118 transformou a economia da região metropolitana de Porto Alegre. Com a instalação de grandes empresas e o crescimento de pequenos e médios empreendimentos nas proximidades da rodovia, milhares de empregos foram gerados.

Esse é o foco do segundo episódio da série de minidocumentários sobre o impacto da 118 para o Rio Grande do Sul. A produção destaca as oportunidades criadas para trabalhadores nos centros de distribuição instalados ao longo da estrada, principalmente no setor de varejo digital.

Confira os temas dos cinco episódios da série:

Episódio 1(27/1):A vinda de grandes investimentos logísticos à ERS-118

Episódio 2(31/1):A influência da duplicação da ERS-118 na geração de empregos

Episódio 3(2/2): O desenvolvimento dos pequenos e médios empreendimentos na ERS-118

Episódio 4(7/2): O reforço no policiamento e na prevenção de acidentes

Episódio 5(9/2): Os novos projetos para o trecho duplicado da ERS-118