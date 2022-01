BM faz reunião para apurar denúncias sobre concurso para soldado

O Comando da Brigada Militar (BM) realiza desde às 9h desta segunda-feira (31) uma reunião para apurar denúncias sobre o concurso para soldado. Durante a realização das provas no domingo (30), vários candidatos denunciaram supostas irregularidades, como por exemplo, uso de celular nas salas onde os testes eram aplicados.

De acordo com a Comunicação Social da corporação, o encontro foi realizado para esclarecer todos os fatos, averiguar relatos publicados nas redes sociais e feitos também à BM. O objetivo é definir que processos serão adotados pela fundação contratada para realizar a prova teórica do concurso com quatro mil vagas para soldado.

A reunião é com representantes da organização privada sem fins lucrativos Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec). O gabarito está previsto para ser divulgado na terça-feira desta semana, por isso a urgência em decidir ainda nesta segunda-feira alguma medida sobre as denúncias.

Pelas redes sociais, candidatos apontam falhas na fiscalização das provas, uso de celular e até mesmo divulgação de publicações feitas de dentro das salas onde o teste ocorria. Também afirmam que não foi feita fiscalização adequada e que muitos fiscais teriam saído das salas de aula durante a realização do exame. A maioria pede a anulação da prova.

A comunicação social da BM informa que o resultado da reunião deve ser divulgado ao longo do dia.

