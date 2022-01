Estado entrega veículos para Instituto Rio Grandense do Arroz nesta segunda, dia 31

O governo do Estado entregará, nesta segunda-feira (31/1), às 13h30, 20 veículos para as equipes técnicas do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

A cerimônia contará com as presenças do governador Eduardo Leite e da secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti, além do presidente do Irga, Rodrigo Machado. Será no auditório da sede administrativa do Irga, na capital.

Aviso de pauta:

O quê: entrega de veículos para o Irga

Quando: segunda-feira (31/1), às 13h30

Onde: sede do Irga - av. Farrapos, 3.999, bairro Navegantes, Porto Alegre