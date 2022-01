Secretário da Agricultura discute ações de combate à estiagem com lideranças da região Oeste

Fotos: Ana Ceron/SAR Sofrendo com a falta de chuvas, a região Oeste está mobilizada para minimizar os impactos da estiagem no meio rural. Nesta quinta-feira, 27, o secretário da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, esteve reunid

Sofrendo com a falta de chuvas, a região Oeste está mobilizada para minimizar os impactos da estiagem no meio rural. Nesta quinta-feira, 27, o secretário da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, esteve reunido com lideranças de 10 municípios da região para apresentar as linhas de apoio do Governo do Estado que podem ser acessadas pelos agricultores catarinenses. Os encontros aconteceram em Sul Brasil e Quilombo.

“Estamos percorrendo os municípios para acompanhar de perto as demandas da região. É um momento importante também para apresentarmos os programas que estão à disposição dos produtores rurais e que fazem a diferença no enfrentamento da estiagem. Nós queremos que cada vez mais produtores acessem os recursos para investir em captação e armazenagem de água, além da recuperação de fontes e nascentes, só assim estaremos mais preparados para enfrentar as estiagens”, destaca o secretário Altair Silva.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Em 2022, os produtores rurais de Santa Catarina contarão com um novo aporte de recursos do Governo do Estado para investimentos em sistemas de captação, armazenagem e uso de água. O Programa SC Mais Solo e Água terá R$ 150 milhões disponíveis para ampliar a resistência hídrica no meio rural e minimizar os impactos das recorrentes estiagens.

Este será o segundo ano consecutivo que o Governo destina recursos para o combate à estiagem. Em 2021, foram R$ 100 milhões em investimentos, que beneficiaram mais de 2,4 mil agricultores e 100 prefeituras. O Programa SC Mais Solo e Água possui linhas de apoio especiais com descontos que podem chegar a 75% do valor contratado no financiamento para construção de sistemas de armazenagem e distribuição de água.

As informações sobre os Programas para aumentar a resiliência hídrica foram esclarecidas pelo secretário Altair Silva em reunião com os prefeitos de Sul Brasil, Modelo, Serra Alta, Bom Jesus do Oeste, Quilombo, Formosa do Sul, Novo Horizonte, Jardinópolis, Irati e União do Oeste.

SC Mais Solo e Água

Na linha Água para Todos, os produtores terão acesso a até R$ 100 mil, sem juros e com cinco anos de prazo para pagar. Podem ser feitos investimentos em captação, armazenagem, tratamento e distribuição de água na propriedade rural. Os beneficiários adimplentes terão uma subvenção de 50% no valor das parcelas, ou seja, o governo do Estado pagará metade do financiamento.

As famílias em situação de vulnerabilidade social e de renda terão um apoio ainda maior. O limite será de R$ 20 mil, sem juros e com cinco anos de prazo, e o bônus chega a 75% em caso de pagamento das parcelas em dia. Na prática, se o produtor acessar o valor máximo do financiamento (R$ 20 mil), ele irá pagar apenas R$ 5 mil, sendo o restante garantido pela Secretaria da Agricultura.

Os produtores rurais contam com apoio, também, para isolamento e recuperação de mata ciliar, proteção e recuperação de nascentes, terraceamento e cobertura do solo. Na linha Cultivando Água e Protegendo o Solo, estão disponíveis financiamentos de até R$ 30 mil, sem juros e com cinco anos para pagar. Os beneficiários adimplentes receberão subvenção de 50% no valor das parcelas.

Linhas emergenciais

A Secretaria da Agricultura mantém ainda programas com crédito emergencial para atender os agricultores catarinenses. Com o Reconstrói SC, os produtores têm acesso a financiamentos de até R$ 10 mil, sem juros e com cinco anos para pagar, para recuperação de sistemas produtivos. Caso o pagamento seja feito em dia há um desconto de 50%.

Esse Programa pode ajudar nessa questão de custeio, para fazer a recomposição de pastagens e aquisição de sementes. Os produtores rurais interessados em participar dos programas de apoio do Governo do Estado devem procurar a Epagri dos seus municípios.