Verão e Natação

Umas das melhoras alternativas para incluir no treinamento físico durante o verão. Importante que as pessoas possuam o conhecimento de que além do mundo das academias, com as esteiras, bicicletas, aparelhos de musculação, entre outros, existem tipos de modalidades diferenciadas para cuidar do corpo.

Atualmente, poucas pessoas possuem o conhecimento sobre benefícios na natação, além do fato de que as atividades que são realizadas em solo, também podem ser feitas dentro da piscina, sendo considerada uma atividade física prazerosa.

A natação é a maneira perfeita de trabalhar todo o seu corpo e o sistema cardiovascular e é uma atividade versátil para pessoas de todas as faixas etárias.

Obtendo um treino de baixo impacto e uma maneira de relaxar. Uma hora de natação queima todas as calorias, sem afetar seus ossos e articulações. Auxiliando a ganhar flexibilidade exercitando as articulações e os seus movimentos.

Quando nadamos, trabalhamos muito a respiração, o que nos ajuda a relaxar. Além disso, a tensão à qual submetemos os músculos durante o exercício, significa que, quando terminamos, sentimos um relaxamento muscular em todo o corpo. Tudo isso pode ajudar-nos a combater o stress, a relaxar, a melhorar o nosso humor e a reduzir a nossa fadiga mental. Como em qualquer desporto, geramos endorfinas que nos ajudam a produzir um sentimento de felicidade.

