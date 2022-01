Estado entrega novas viaturas e equipamentos para as forças da Segurança Pública

O governo do Estado fará a entrega, na tarde desta quarta-feira (26/1), às 17h, em frente ao Palácio Piratini, de viaturas para Brigada Militar, Instituto-Geral de Perícias (IGP) e Polícia Civil. A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) também receberá pistolas e coletes balísticos.

O ato contará com a presença do governador Eduardo Leite e do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, além de prefeitos dos municípios contemplados com os novos equipamentos.

Aviso de pauta

O quê: entrega de viaturas e equipamentos para as forças da Segurança Pública

Quando: quarta-feira (26/1), às 17h

Onde: em frente ao Palácio Piratini