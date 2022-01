Portelense assume o comando da Comissão do Leite da Farsul

Marcia Medeiros Mueller, ex-vereadora de Tenente Portela, atual presidente do Sindicato Rural, será a nova será a nova coordenadora da Comissão do Leite da Farsul. Ela substituirá Leonel Fonseca, de Pelotas, que agora passara ao cargo de coordenador adjunto.

A nova coordenadora pretende realizar reuniões bimestrais da Comissão, com a primeira agendada para março. Porém, duas pautas já estão sendo trabalhadas pelas suas urgências. A primeira é a estiagem que atinge o Rio grande do Sul e vem causando prejuízos aos produtores. A outra envolve o seguro dentro da cadeia leiteira.

