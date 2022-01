Novos incêndios foram combatidos pelos bombeiros de Três Passos na noite de terça

O Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos esteve novamente envolvido, ontem à noite, no combate a focos de incêndio na região. Por volta de 20h, foram acionados para combater chamas às margens da BR-468, proximidades da Auto Peças do Onça, na Rua Rainoldo Mahler. O fogo teria iniciado em um acúmulo de lixo, no local. Uma hora mais tarde, novo chamado foi feito, para combater novos focos no mesmo local, desta vez queimando a vegetação que fica ao lado da rodovia. O trabalho dos bombeiros foi intenso, evitando que o fogo se alastrasse e pudesse comprometer residências ou estabelecimento comerciais que ficam nas proximidades.

Também na noite de ontem, uma parte dos bombeiros de Três Passos se deslocou até a comunidade de São Sebastião, em Tenente Portela, para conter incêndio em uma área de eucaliptos. Ao mesmo tempo em que trabalhavam nessa frente, os bombeiros voluntários de Tenente Portela agiam no combate a incêndio na localidade de Pedra Lisa, na Área Indígena do Guarita.

Cresce o alerta para que cada vez mais a comunidade esteja atenta para que sejam evitadas ocorrências como essas, em um momento de agravamento da estiagem e onde boa parte das lavouras, áreas de vegetação e mata, sofrem com o clima seco.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.