Governo do Estado investe R$ 158 milhões em obras civis desde 2019

Investir em obras que aumentam a qualidade de vida das pessoas é um dos pilares da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE). Desde 2019, todos os estudos e obras de construção civil das mais diversas áreas do Executivo estadual passam pela tutela dos especialistas da pasta. De lá para cá, foram investidos mais de R$ 158 milhões na elaboração de projetos e em construções.

“Estamos construindo, reformando e ampliando edificações em todas as áreas e regiões do Estado. São hospitais, escolas, quartéis, centros de atendimento em diversos setores, para atender melhor e com mais qualidade o cidadão catarinense”, destacou o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, tenente-coronel Thiago Vieira.

Somente em 2021 foram realizadas mais de 2 mil análises, fiscalizações de projetos e orçamentos. No mesmo período, foram elaborados cerca de 80 projetos e 100 Termos de Referência para contratação de aproximadamente 400 projetos e mais de 200 obras foram fiscalizadas pela SIE.

O Superintendente de Obras Civis e Hidráulicas da SIE (SOC), Rubens Eduardo Uhlmann, explica que a superintendência realiza toda a gestão dos processos, desde a análise de projetos, termos de referência, convênio até a fiscalização das obras.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Entre os projetos fiscalizados pela Superintendência de Obras Civis e Hidráulicas estão a nova sede da Fundação Catarinense de Educação Especial, que será realizada em BIM (modelagem de ponta que resulta em obras mais inteligentes), com investimento de R$ 21 milhões de reais.

“Será um prédio fantástico, com sala sensorial, espaços totalmente voltados a pessoas com necessidades especiais", comemora Uhlmann.

Outro exemplo de obra civil fiscalizada pela SIE é a reforma da cobertura do complexo aquático e execução do sistema de reaproveitamento de águas pluviais do Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar, em Florianópolis, com investimento de R$ 541 mil.

Merecem destaque também a implantação da Iluminação funcional do novo acesso ao Sul da Ilha e Aeroporto Hercílio Luz, no valor de R$ 5 milhões e a conclusão da Unidade Pública de Acolhimento Institucional de Guaramirim, no valor de R$ 739 mil.

Confira algumas das ações que estão em andamento:

. Secretaria de Estado do Desenvolvimento econômico (SDE) – análise dos projetos do Centro de Inovação de Criciúma.

. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (SDS) - análise de convênios com as prefeituras para a construção dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

. Secretaria de Estado da Saúde (SES) – apoio técnico na fiscalização das obras do Hospital São Paulo em Xanxerê e Hospital e Maternidade Tereza Ramos, em Lages.

. Secretaria de Estado da Educação (SED) – fiscalização dos projetos da Quadra Coberta Modular Padrão, que viabiliza que a SED contrate sua execução, em escolas diversas, e fiscalização das atas de registro de preços, também da SED.