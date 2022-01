Em Canelinha, SC-410 fica interditada até sexta-feira para obras de contenção

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) interditou as Ruas Antônio L. Dalsalsso, João Busnardo e Antônio L. Venier, no acesso à SC-410, em Canelinha, na manhã desta quinta-feira,13. A previsão é de que o trecho permaneça fechado durante todo o dia e também nesta sexta-feira, 14. O desvio está sendo realizado por meio das ruas Manoel Amorin e professor Thomas Geraldo - o que acrescenta 200 metros ao percurso. No local, equipes coordenadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade realizam obras de contenção de talude. A medida foi tomada para a segurança de usuários da via e dos trabalhadores que executam o serviço. Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina