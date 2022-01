Gurias do Yucumã/Flamengo inicia montagem do plantel para temporada 2022

Em 2021, o time conquistou o terceiro lugar no Gauchão Feminino e o título de Campeão do Interior (Foto: Divulgação | FGF)

A comissão técnica das Gurias do Yucumã/Flamengo iniciou o planejamento para montagem do elenco que disputará as competições na temporada 2022.

Estreante em campeonatos oficiais no ano passado, o projeto – que representou Tenente Portela e Derrubadas – ficou em terceiro lugar no Gauchão Feminino e conquistou o título de Campeão do Interior ao vencer o Brasil de Farroupilha nas cobranças de pênaltis.

De acordo com o diretor Ildo Scapini, no dia 22 de janeiro acontecerá um peneirão no Estádio do Miraguai em Tenente Portela para avaliação de atletas. Poderão participar, jogadoras a partir dos 13 anos completos, pois, em 2022, o objetivo é trabalhar com equipes no sub 15, sub 17 e principal, somando cerca de 90 nomes.

A abertura oficial da pré-temporada também ocorrerá no dia 22, quando a maioria das atletas irão se reapresentar. Na ocasião, as novas contratadas serão incorporadas ao grupo. O técnico Tiago Rodrigues continuará no comando do elenco principal.

Em 2022, as Gurias do Yucumã/Flamengo disputarão o Gauchão Feminino – que começará em 26 de junho – e a série A3 do Brasileirão, cujo início está marcado para 21 de junho.

