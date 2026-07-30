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Huawei lança FreeClip 2 S ao lado de Isis Valverde

Novo fone open-ear combina acabamento brilhante, conforto aprimorado e recursos inteligentes de áudio; no dia 8 de agosto, o produto poderá ser adq...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/07/2026 às 18h37
Huawei lança FreeClip 2 S ao lado de Isis Valverde
Huawei

A Huawei apresenta oficialmente o HUAWEI FreeClip 2 S no Brasil, tendo a atriz Isis Valverde como rosto da campanha de lançamento. O novo fone open-ear chega ao mercado brasileiro no dia 8 de agosto, combinando design inspirado em joias, inteligência artificial e recursos inteligentes para uma experiência sonora adaptável ao ambiente. Para celebrar o lançamento, exclusivamente no dia 8 de agosto, o modelo poderá ser adquirido com até 33% de desconto na loja oficial da Huawei no Mercado Livre, enquanto durarem os estoques.

O lançamento brasileiro dá continuidade ao posicionamento global da linha FreeClip, que aproxima tecnologia, design e moda. Desde sua estreia internacional, a família de produtos protagonizou iniciativas que reforçam esse conceito, como a colaboração com a designer de joias HEFANG, na China, o evento Les Néréides × HUAWEI FreeClip 2, realizado na boutique da marca durante a Semana de Moda de Milão, e ações editoriais voltadas ao universo fashion. No Brasil, a chegada do HUAWEI FreeClip 2, lançado em fevereiro deste ano, foi marcada por uma parceria com as revistas Vogue Brasil e ELLE Brasil, incluindo ensaios exclusivos com o produto, dentro da campanha "#PareceBrincoMasÉFone". Agora, o FreeClip 2 S amplia essa estratégia ao trazer Isis Valverde como protagonista da campanha nacional.

"Eu gosto de produtos que acompanham a minha rotina de forma leve e natural. O HUAWEI FreeClip 2 S me chamou a atenção porque une conforto, tecnologia e um design tão elegante que realmente parece um acessório de moda. É uma peça que faz parte do visual, mas que, ao mesmo tempo, entrega uma experiência inteligente para quem está sempre em movimento", afirma a atriz.

Nova geração de uma das linhas mais reconhecidas da Huawei, o HUAWEI FreeClip 2 S mantém a proposta de oferecer conforto durante longos períodos de uso sem bloquear completamente o canal auditivo. O produto amplia a integração entre tecnologia e estilo ao incorporar um visual inspirado no brilho do metal líquido e em formas orgânicas. Disponível nas cores azul e prata, o modelo apresenta acabamento metálico brilhante que reforça seu posicionamento como um acessório de tecnologia e moda.

O estojo de carregamento passou por mais de 100 etapas de fabricação de alta precisão para alcançar seu formato arredondado e simétrico. Ao ser aberto, os fones ficam dispostos lado a lado em uma apresentação inspirada em joias. Além do visual renovado, o espaço interno útil do estojo foi ampliado em 20%, permitindo guardar os fones e pequenos acessórios sem comprometer seu formato compacto e sua portabilidade.

Cada fone pesa apenas 5,1 gramas, preservando a sensação de leveza da geração anterior. O aprimorado C-bridge Design, responsável por conectar as partes do dispositivo, é revestido com silicone líquido hipoalergênico, material 25% mais macio do que o utilizado na primeira geração do HUAWEI FreeClip. O produto tem certificação IP57, contra água e poeira.

O acabamento metálico de alto brilho é resultado de 22 processos de mistura e pintura, combinando uma aparência sofisticada à flexibilidade necessária para garantir conforto e estabilidade durante o uso.

O HUAWEI FreeClip 2 S conta com um algoritmo aprimorado de ajuste automático de volume, desenvolvido para adaptar a reprodução às condições do ambiente e às preferências de cada usuário. Equipado com um chip de áudio de terceira geração desenvolvido pela Huawei e com um processador NPU baseado em inteligência artificial, o fone realiza a detecção do ambiente em tempo real e ajusta automaticamente o volume e a reprodução de voz. O fone tem 9 horas de autonomia de uso, atingindo 38 horas com seu estojo.

Por meio de um sistema de percepção bidirecional, o dispositivo identifica tanto o nível de ruído externo quanto o volume da fonte de áudio, realizando ajustes automáticos para manter uma experiência consistente em diferentes situações, como em um transporte público movimentado ou em um ambiente silencioso.

O aprimoramento adaptativo de voz também contribui para uma reprodução mais clara e natural de músicas, podcasts e audiolivros. O usuário ainda pode escolher entre três níveis de sensibilidade, personalizando o comportamento do recurso conforme suas preferências.

Para entregar maior riqueza de detalhes sonoros, o HUAWEI FreeClip 2 S possui um driver de diafragma duplo, desenvolvido para reproduzir tanto nuances vocais quanto graves e impactos de instrumentos de percussão.

Compatível com Android e iOS, o HUAWEI FreeClip 2 S estará disponível no Brasil a partir de 8 de agosto. Exclusivamente no dia do lançamento, o produto poderá ser adquirido com até 33% de desconto na loja oficial da Huawei no Mercado Livre, enquanto durarem os estoques.

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