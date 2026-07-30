Quinta, 30 de Julho de 2026
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Eleições 2026: campanha Boto Fé no Voto quer combater desinformação

Iniciativa reúne comunidades de fé e entidades ecumênicas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/07/2026 às 18h37
Eleições 2026: campanha Boto Fé no Voto quer combater desinformação
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Combater a circulação de mensagens falsas durante o período eleitoral , especialmente em comunidades de fé é o objetivo da campanha nacional Boto Fé no Voto, que será lançada na noite desta quinta-feira (30), na Catedral Anglicana de Brasília .

Por meio da iniciativa, organizações ecumênicas buscam fortalecer a circulação de informações confiáveis, incentivar o voto consciente e promover o compromisso com a verdade nas eleições deste ano.

A campanha é um chamado a igrejas, comunidades de fé, organizações civis, educadores, comunicadores e à população para refletirem sobre o papel da informação verídica na construção de uma democracia participativa e na defesa dos direitos humanos.

A diretora executiva da Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Cese) e integrante da campanha Sônia Mota destaca que a iniciativa, sob o tema "Eu escolho a verdade", parte do reconhecimento de que as comunidades de fé são espaços estratégicos para a circulação de informações confiáveis e para o fortalecimento da democracia.

“Partimos do entendimento de que fé e cidadania caminham juntas quando são vividas com responsabilidade, com compromisso, com verdade, com respeito ao próximo.”

Sônia ressalta ainda que o fenômeno da desinformação atinge toda a sociedade e que igrejas e comunidades de fé também acabam sendo afetadas. “Quando uma informação falsa circula, especialmente em ambientes onde existe confiança entre as pessoas, ela pode influenciar opiniões, provocar conflitos, reforçar preconceitos, comprometer o debate público e enfraquecer as instituições democráticas."

Segundo ela, quem compartilha uma notícia falsa acredita que possa estar fazendo o bem, sem perceber que está contribuindo para espalhar determinado conteúdo enganoso. “A campanha quer contribuir para mudar essa realidade.”

Ações

Entre as atividades previstas estão:

  • rodas de diálogo;
  • formações;
  • produção de materiais educativos;
  • vídeos;
  • podcasts ;
  • cards e conteúdos digitais.

“O objetivo é criar espaços de conversa sobre democracia, participação cidadã, ética na comunicação e enfrentamento à desinformação”, completou Sônia.

O lançamento começa às 19h, é aberto ao público e contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais das organizações parceiras, como Coletivo Bereia, Coletivo Novas Narrativas, Cáritas Brasileira, Fé no Clima/Iser, Diaconia, Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Conselho Nacional Igrejas Cristãs (Conic), Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Misereor e a Cese.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política Há 4 horas

Lei destina parte do dinheiro de bets para fundo da Polícia Federal

Norma foi sancionada nesta quinta-feira (30)

 (Foto: Reprodução / Camila Amorim)
Decisão Eleitoral Há 10 horas

TSE mantém prefeito e vice de Palmeira das Missões nos cargos até julgamento do recurso

Ministro do TSE Nunes Marques indeferiu pedido para derrubar efeito suspensivo concedido pelo TRE-RS; Evandro Massing e Régis Lorenzoni permanecem no comando do município até o julgamento do recurso.
Política Há 21 horas

TRE-SP multa Lula por propaganda eleitoral antecipada; cabe recurso

Ação foi apresentada pelo partido Missão

Política Há 22 horas

PSB oficializa candidatura de Alckmin à Vice-Presidência da República

Partido formará chapa com o PT de Lula
Política Há 23 horas

Pensão alimentícia será recebida de forma automática, via pix

Ligue 180 será divulgado em larga escala

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 26°
22° Sensação
1.89 km/h Vento
91% Umidade
56% (0.5mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
18h05 Pôr do sol
Sexta
27° 17°
Sábado
27° 16°
Domingo
23° 15°
Segunda
18° 15°
Terça
21° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 24 minutos

Huawei lança FreeClip 2 S ao lado de Isis Valverde
Saúde Há 24 minutos

SP inicia campanha de multivacinação na segunda-feira (3)
Política Há 24 minutos

Eleições 2026: campanha Boto Fé no Voto quer combater desinformação
Economia Há 24 minutos

Governo Central tem déficit de R$ 48,2 bilhões em junho
Sociedade Há 1 hora

Menopausa vai além das ondas de calor, alerta ginecologista

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Heróis da Lama
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 -1,10%
Euro
R$ 5,83 -0,60%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 347,076,44 +1,99%
Ibovespa
177,158,86 pts 1.88%
Mega-Sena
Concurso 3037 (28/07/26)
02
11
22
30
51
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7078 (29/07/26)
16
31
55
66
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3748 (29/07/26)
01
04
05
06
08
09
11
13
14
15
17
19
20
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2956 (29/07/26)
08
18
22
23
30
31
32
42
43
49
59
63
64
66
69
75
78
80
84
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2989 (29/07/26)
13
22
36
44
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias