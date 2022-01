Amador de Coronel Bicaco: Quatro times brigam por três vagas restantes nas semifinais

Faltando apenas um jogo para o encerramento da primeira fase, quatro times ainda vivem a expectativa de conquistar uma das três vagas restantes nas semifinais do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Coronel Bicaco, edição 2021.

Com os resultados da rodada passada, o Trianon garantiu a liderança isolada da chave única. Os demais semifinalistas serão conhecidos na tarde do domingo (16/1), após o confronto entre América e Avaí.

A competição organizada pelo Conselho Municipal de Desportos (CMD) reúne seis equipes.

Classificação:

- Trianon: 11 pontos;

- Avaí: 7 pontos;

- Sementes Hammel: 7 pontos;

- Ouro Verde: 7 pontos;

- América: 6 pontos;

- Palmeiras: 0 ponto;

