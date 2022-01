Incêndio de pequenas proporções atinge torre de shopping center no Rio

Um incêndio de pequenas proporções ocorreu hoje (12) na torre do Shopping Rio Sul, localizado em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado às 9h02, ninguém ficou ferido. Às 11h08, o fogo tinha sido extinto e a ocorrência, encerrada.



Em nota, a administração do Edifício Rio Sul Center diz que se tratou de um princípio de incêndio em uma sala do 35° andar, na torre de escritórios, e que o procedimento de evacuação do prédio foi imediato.



O prédio foi liberado pelo Corpo de Bombeiros ainda na parte da manhã, exceto o 35º andar. A perícia está sendo conduzida pelos administradores da sala.



Inaugurado em 28 de abril de 1980, o Rio Sul é o primeiro shopping center construído na cidade e um importante centro comercial localizado próximo de pontos turísticos como o Pão de Açúcar e o Corcovado.



A torre de escritórios, Rio Sul Center é uma das mais altas da cidade, com 40 andares. A parte do shopping center não foi afetada pelo incêndio.