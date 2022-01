Batalhão Ambiental localiza 12 vacas mortas e mais 150 debilitadas no norte gaúcho

Na tarde de ontem (11), os militares do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (3º BABM) de Passo Fundo, através do pelotão de Lagoa Vermelha, efetuaram uma operação que identificou uma ocorrência de maus-tratos de animais no município de Capão Bonito do Sul.

Segundo informações, no local, os policiais constataram a existência de 150 bovinos em estado físico debilitado e com sinais de fraqueza. Foi constatado que os animais estavam confinados em uma área de banhado, onde acabam ficando atolados e morrendo.

A polícia localizou 12 bovinos mortos em meio ao banhado.

Diante o crime ambiental, o responsável pela área foi identificado e assinou um termo circunstanciado. O caso segue sendo investigado.

Os militares do 3ºBABM seguem fiscalizando outras áreas para tentar coibir crimes dessa natureza.

