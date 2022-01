Leite testa positivo para Covid, entra em isolamento e adia 3ª dose

O governador Eduardo Leite divulgou, no Twitter, no fim da noite desta terça-feira (11/01), que testou positivo para a Covid-19. Em isolamento a partir desta quarta-feira (12/01), ele deve seguir trabalhando de forma virtual. Leite garantiu estar bem e sem sintomas da doença, e disse que pretende seguir as recomendações médicas e técnicas, que incluem postergar em 28 dias a aplicação da terceira dose da vacina, que previa tomar nesta quinta-feira.

Depois de um café da manhã em que recebeu presencialmente o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e de uma reunião com o vice-governador Ranolfo Vieira Jr., Leite anunciou, no início da tarde, que o namorado, Thalis Bolzan, com quem esteve até a manhã de segunda-feira, havia recém positivado para o coronavírus. O teste RT-PCR, realizado em seguida pelo governador, ficou pronto perto das 23h30min.

Desde o anúncio da testagem, Leite passou a cumprir a agenda de forma remota. No fim da tarde de segunda-feira, porém, o chefe do Executivo recebeu uma série de secretários e assessores de governo para debater ações de combate à estiagem.

Histórico

Leite já havia contraído o coronavírus em 24 de julho de 2020. Na ocasião, seguiu despachando de forma remota e cumpriu isolamento por 14 dias.

Vacina

O governador recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid em 13 de julho. Na época, devido à idade, se tornou o último governador brasileiro a ser imunizado. Em função de uma viagem oficial ao exterior, tomou a segunda dose dois meses depois, em 13 de setembro.

