Vice-governador acompanha ministra Tereza Cristina em visita a Santo Ângelo

O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior acompanhará, na quarta-feira (12/1), o roteiro da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, no Rio Grande do Sul. No Estado, a ministra visitará Santo Ângelo, um dos municípios atingidos pela estiagem.

A ministra deverá chegar ao aeroporto de Santo Ângelo às 8h30, sendo recepcionada por Ranolfo e pela secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti. A partir das 10h30, o vice-governador, a ministra e a secretária participarão de uma reunião com lideranças locais, no auditório da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI).

Ranolfo estará disponível para conversar com a imprensa após a reunião com as lideranças locais.

Em seguida, Tereza Cristina seguirá para Chapecó (SC) e depois Cascavel (PR) e Ponta Porã (MS).

AVISO DE PAUTA

O quê: vice-governador e ministra Tereza Cristina visitam Santo Ângelo, município atingido pela seca

Quando: quarta-feira (12/1), a partir das 8h40

Onde: