Copa São Paulo: Corinthians inicia busca pelo 11º título com vitória

O maior campeão da Taça São Paulo de Futebol Júnior iniciou a campanha em busca do seu 11º título com o pé direito, o Corinthians derrotou o Resende por 2 a 1, nesta terça-feira (4), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

ESTREIA COM CARA DE CORINTHIANS! ??



O Timãozinho derrotou o Resende por 2 a 1 na primeira partida da @Copinha!



? Keven

? Matheus Araujo



Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

Com a vitória o Timão assumiu a liderança do Grupo 15 com 3 pontos. Já o Resende é o lanterna, sem ponto algum. São José-SP e River-PI, que empataram em 1 a 1, aparecem com um ponto cada.

Após um primeiro tempo sem gols, o Corinthians abriu o placar com Keven. O Resende chegou a empatar com Bismark em cobrança de pênalti. Mas Matheus Araújo recebeu de Biro e bateu de primeira para garantir a vitória final do Timão.

Outros resultados desta terça:

Francana 1 x 1 Ponte Preta

Juventude 2 x 1 Confiança-PB

São José-SP 1 x 1 River-PI

Audax-SP 2 x 0 Santo André

Joinville 0 x 0 Camaçariense

União Mogi 0 x 0 Portuguesa

Internacional 2 x 0 São Raimundo-RR