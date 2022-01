Governo publica resolução que regulamenta a Licença Ambiental por Compromisso

A Resolução 455/2021 do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), que estabelece procedimentos e critérios para a emissão de Licença Ambiental por Compromisso (LAC) para atividades passíveis de licenciamento ambiental no Estado, foi publicada pelo governo do Estado na quarta-feira (29/12). O texto na íntegra está disponívelaqui.

A minuta foi aprovada em novembro, durante a 244ª Reunião Ordinária do Consema, com 17 votos favoráveis, sete contrários e duas abstenções. A possibilidade de emissão da LAC mediante encaminhamento dos documentos exigidos – aos moldes do já praticado em outros Estados – é uma das inovações trazidas pelo novo Código Ambiental do Rio Grande do Sul (Lei 15.434), sancionado em janeiro de 2020.

Conforme a presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann, a publicação encerra um ciclo de amplo debate sobre o tema. “Nós construímos um modelo de acordo com as nossas necessidades e possibilidades, com a segurança técnica ambiental e jurídica mais adequada para o Rio Grande do Sul. Agora teremos a oportunidade de colocar tudo em prática, sempre observando o surgimento de eventuais ajustes no processo, que não é estático. De nossa parte é importante sempre lembrar que a fiscalização será priorizada, de forma sistemática, durante a instalação e a operação desses empreendimentos licenciados por LAC”, afirmou.

O secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, reforça que a publicação da resolução é mais uma entrega desta gestão, que assumiu com a população gaúcha o compromisso de implementar iniciativas para desenvolver o Estado, garantindo a proteção ambiental.

“Santa Catarina e Bahia, por exemplo, já utilizam há algum tempo a LAC. Aqui no Rio Grande do Sul, essa modalidade também será importante na retomada econômica, uma vez que simplifica o início da operação de novos negócios e, ao mesmo tempo, dá mais agilidade e continuidade à fiscalização, que seguirá sendo realizada com todo o rigor pela Fepam”, disse Viana.