Prazo para manifestação de interesse do Programa Sementes Forrageiras termina na terça-feira (4)

A próxima terça-feira (4/1) é o último dia para agricultores e pecuaristas familiares, por meio de suas cooperativas, associações e sindicatos, apresentarem manifestação de interesse para o Programa Sementes Forrageiras, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr). Trata-se de um levantamento preliminar para avaliar os recursos necessários à operacionalização do programa em 2022.

O programa tem por objetivo fomentar a aquisição de sementes forrageiras a serem utilizadas na formação de pastagens de inverno e verão destinadas a? alimentação dos rebanhos de leite e corte nos estabelecimentos de base familiar. Devem ser cultivados aproximadamente 30 mil hectares de espécies como azeve?m, aveia preta, aveia branca, trigo duplo propósito, ervilhaca e capim suda?o.

As entidades interessadas em participar devem efetuar a manifestação de interesse para a Seapdr por meio de ofício com a identificação da entidade, valor e número de produtores que deseja atender com o programa (vejaaquio modelo para manifestação de interesse). O documento assinado pela entidade deve ser encaminhado para o e-mail [email protected]

Mais de 10 mil agricultores familiares devem ser beneficiados, em sua maioria produtores de leite que têm a base da alimentação do seu rebanho sobre pastagens.