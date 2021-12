Relatório Balneabilidade divulga pontos próprios para banho no RS

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, na sexta-feira (24/12), o segundo boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2021-2022. Os resultados levam em conta as últimas cinco semanas de monitoramento.

Dos 90 pontos monitorados, seis apresentam condição imprópria:

• Praia Recanto das Mulatas, no lago Guaíba - Barra do Ribeiro

• Praia Passo Real, no rio Santa Maria - Dom Pedrito

• Praia do Encontro, no rio Jacuí - São Jerônimo

• Balneário Valverde - av. senador Joaquim Augusto de Assunção - Pelotas

• Balneário Santo Antônio - rua Bagé - Pelotas

• Balneário Santo Antônio: restaurante - Pelotas



Do total de locais monitorados, 82 são analisados pela Fepam e pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). Em Pelotas, a coleta e a análise são realizadas pelo Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep).

Os resultados das análises serão divulgados todas as sextas-feiras, até 4 de março de 2022, pelo site e redes sociais da Fepam.Os resultados também estão disponíveis pelo web aplicativo, que pode ser acessado clicando aqui.



O Balneabilidade é realizado desde o verão 1979/1980 e integra a Operação RS Verão Total do governo do Estado. O projeto é coordenado pelo Departamento de Qualidade Ambiental da Fepam e obedece a Resolução Conama 274/2000.

Recomendações aos banhistas:

• Procure entrar na água apenas em locais que apresentem condição própria para o banho

• Tenha atenção especial com as crianças e idosos, pois são mais sensíveis e menos imunes

• Evite tomar banho em época chuvosa e nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, já que a tendência é de carreamento de esgotos e resíduos para os cursos d'água, o que pode ocasionar picos de contaminação dos rios e oceanos

• Evite entrar na água nos períodos de cheia do rio, quando o leito está fora do seu curso normal, e em canais pluviais, saídas de "sangradouros", córregos ou rios que afluem nas praias, pois podem estar contaminados por esgoto doméstico

• Não tome banho em locais com concentração de algas, já que podem conter toxinas altamente prejudiciais à saúde.

Texto: Ascom Sema

Edição: Secom