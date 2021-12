Em Chapecó, Carlos Moisés anuncia investimentos para o agronegócio

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O governador Carlos Moisés anunciou durante reunião com representantes do agronegócio, na manhã desta quinta-feira, 23, em Chapecó, a criação de três órgãos da Polícia Civil no município voltados para a proteção deste setor produtivo. Outro importante anúncio é a autorização para a construção de um trevo na SC-283, no trecho Chapecó - Guatambu, para melhorar a logística no transporte dos produtos das agroindústrias da região e garantir mais segurança para a população.

O chefe do Executivo estadual destacou que as ações são extremamente relevantes para o desenvolvimento do agronegócio no município e no estado. Ressaltou que o Governo busca garantir o fortalecimento da cadeia produtiva.

O Centro de Apoio Operacional de combate aos crimes contra o agronegócio, a Delegacia de repressão aos Crimes Rurais e o Núcleo de Inteligência do Agronegócio deverão ser instalados em janeiro.