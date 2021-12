Consulta Popular 2021 recebe 112 mil votos por meio digital

A Consulta Popular de 2021 recebeu 112.496 mil votos computados através do aplicativo Colab. Realizado pela primeira vez em uma plataforma digital, o processo recebeu, na primeira etapa, cerca de mil ideias enviadas.

As propostas foram selecionadas e, com base em critérios técnicos como viabilidade de execução, orçamento e competência, foram submetidas à apreciação dos cidadãos com direcionamento automático para a cédula de cada um dos 28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) correspondente.

Neste ano, foram disponibilizados R$ 30 milhões distribuídos de acordo com critérios como população da região e Índice de Desenvolvimento Socioeconômico. Um dos destaques da opção pelo aplicativo para realização da Consulta foi a segurança na votação. Como há a exigência de CPF e título de eleitor para realizar o cadastro, a ferramenta possibilita que seja computado apenas um voto por pessoa.

Conforme o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal, o novo formato da Consulta Popular teve um resultado positivo. “A Consulta foi transformada, gerando uma série de etapas novas totalmente digitais, facilitando a participação da população com ideias e sugestões, criando uma forma colaborativa de interação com os cidadãos”, afirma.