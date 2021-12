Relator do orçamento propõe salário mínimo de R$ 1.210,00 em 2022

Mesmo sem aumento real, o valor exato do salário mínimo só será conhecido no fim de janeiro (Foto: Diones Roberto Becker)

O relator do Projeto de Lei do Orçamento de 2022, deputado Hugo Leal (PSD RJ), propôs o salário mínimo no valor de R$ 1.210,00 para o próximo ano. O valor consta no parecer apresentado na segunda-feira (20/12) na Comissão Mista de Orçamento (CMO), do Congresso Nacional.

Esse montante representa aumento de 10,04% em relação ao salário mínimo atual de R$ 1,1 mil. A variação corresponde à projeção oficial da Secretaria de Política Econômica (SPE), do Ministério da Economia, para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para este ano. O que indicaria mais um ano sem ganhos reais (reajuste acima da inflação).

No entanto, o próprio parecer menciona que a projeção está defasada e cita uma previsão atualizada de 10,18% para o INPC. Caso esse valor prevaleça, o salário mínimo subiria para R$ 1.212,00 no próximo ano. A proposta original do Governo Federal, enviada em agosto, previa salário mínimo de R$ 1.169,00, mas não contemplava a inflação acima do previsto no segundo semestre deste ano, provocada principalmente pelo reajuste da energia e dos combustíveis.

O relatório de Hugo Leal precisa ser aprovado pela CMO e depois pelo plenário do Congresso Nacional, em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado.

Mesmo sem aumento real (acima da inflação), o valor exato do salário mínimo só será conhecido no fim de janeiro, após a divulgação do INPC consolidado de 2021 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

