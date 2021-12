Para minimizar impactos da estiagem, Casan investe em reforço no abastecimento do Oeste

Além do planejamento a longo prazo, a Casan trabalha com ações emergenciais para manter o abastecimento na Região Oeste. A Casan vem atuando para minimizar os impactos e manter o abastecimento para a população. Entre as ações está o trabalho de limpeza em barragens de captação de água, perfuração de novos poços, contratação de caminhão-pipa e melhorias na estrutura de tratamento e distribuição.

Segundo dados da Epagri/Ciram, as chuvas irregulares durante novembro e dezembro impactaram os níveis dos mananciais e rios da região. A situação é preocupante porque a previsão para os meses de verão é de chuvas irregulares e abaixo da média histórica justamente no Oeste.

Em São Miguel do Oeste, desde novembro, o fornecimento de água é feito por meio de manobras operacionais, com o revezamento entre parte alta e baixa da cidade. No município de União do Oeste, e nas localidades altas de Seara e Saltinho, também são executadas ações operacionais para manutenção do abastecimento. Em Anchieta e Maravilha, as manobras foram iniciadas nesta semana.

Estão ainda em monitoramento constante os municípios de Chapecó, Concórdia, Cunha Porã, Dionísio Cerqueira, Formosa do Sul, Iporã do Oeste, Palmitos, São Carlos, Vargeão e Xaxim.

Ações realizadas nos municípios

Chapecó

Em Chapecó foi feita a limpeza mecanizada de pontos dentro da barragem do Engenho Braun, no Lajeado São José, principal manancial da cidade. Também foi reaberto o canal de entrada da barragem, com a utilização de draga.

Ainda foram perfurados três novos poços, dos quais dois têm vazão suficiente para operação nos bairros Esplanada e EFAPI. Estão em fase de implantação novos reservatórios para os bairros Paraíso, Esplanada e EFAPI. Também está sendo feita a contratação de caminhão-pipa de água tratada para atendimento de emergências.

Catanduvas

Foi realizada a limpeza da barragem de captação de água bruta para garantir a reserva de mais água. Outro trabalho, feito ao longo do ano, foi a substituição de redes antigas de abastecimento. Foram trocados 5.100 metros de tubulação, o que é muito importante para reduzir perdas e vazamentos de água.

Concórdia

A Adutora Portinari foi entregue em outubro, um reforço essencial para o Sistema de Abastecimento de Água do município. Com extensão de quase dois quilômetros, a nova rede de água tratada, associada a uma nova estação de recalque, trouxe mais segurança ao abastecimento de bairros como Portinari, Morro do Merlo, Bem Viver, Linhão São José, Frei Lency 1 e 2 e Loteamento Berbardi.

Uma nova adutora e rede foram instaladas na Rua Paulo Secchi. E as ruas João Turminha, João Suzim, João Pravato, João José de Vargas e Alberto Nichelle receberam novas redes de abastecimento, em substituição às antigas tubulações.

Em outra frente de trabalho, foi feito o desassoreamento e limpeza no ponto de captação de água no Rio Suruvi.

Formosa do Sul

Já foi feita a perfuração de um novo poço para a captação profunda de água, que agora está em fase de instalação da rede. Também será feita a contratação de caminhão-pipa de água bruta.

Guaraciaba

Está sendo contratado caminhão-pipa de água tratada e está em andamento o processo para perfuração e instalação de dois novos poços.

Iporã do Oeste

Já está sendo feita a captação emergencial de água em córrego alternativo e foi perfurado um novo poço para reforçar o sistema de abastecimento.

Maravilha

Nesse município está sendo feita a captação emergencial de água em um córrego e está sendo adquirida uma bomba para o acionamento de um novo poço, o que irá ampliar a capacidade de captação. Também está sendo feita a contratação de caminhão-pipa de água bruta.

São Miguel do Oeste

Foi realizada a limpeza da barragem de captação do Rio Cambuim, uma ação importante para o perfeito funcionamento do processo de captação da água que vai para o tratamento.

Também foram perfurados dois novos poços para captação de água. A CASAN trabalha para a contratação de caminhão-pipa de água bruta e no aumento do volume de água captada no Rio das Flores, com a contratação de um gerador.

Seara

Já foi contratado caminhão-pipa para fornecimento de água bruta e está sendo feita a contratação para a ampliação emergencial da barragem. Além disso, foi adquirida uma motobomba de alta performance para garantir melhores condições operacionais de eficiência ao poço profundo localizado no município.

Quilombo

Foram realizadas melhorias nas redes de abastecimento, além da duplicação da adutora de água tratada. As tubulações de mais de 3,6 quilômetros foram implantadas entre a Estação de Tratamento de Água (ETA) e o Cemitério, em um investimento de quase R$ 1,5 milhão.

União do Oeste

Será feita a perfuração e instalação de um novo poço.

Xaxim

Entre as ações está a captação emergencial em açude. O município contará também com três poços para a captação. Um poço já foi construído e será feita a locação do gerador. Os outros dois foram perfurados e estão em operação, aguardando somente a interligação da rede. Com vazão de 11 litros por segundo, os poços vão contribuir para amenizar a falta de chuvas que prejudica o rio Jacu, principal manancial de captação de água de Xaxim. O Sistema de Abastecimento também recebeu uma nova subestação elétrica junto à Estação de Tratamento de Água, trazendo maior segurança à operação.

Xanxerê

Foi feita a ampliação da adutora de água bruta do Sistema de Abastecimento de Água de Xanxerê, o que possibilitou um incremento de 10% na produção. Os mais de 2 mil metros de tubulação proporcionam maior vazão, ampliando o tratamento e o abastecimento de água para a população até que sejam finalizadas as obras do Sistema Integrado de Abastecimento do Rio Chapecozinho.