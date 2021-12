URI/FW encerra ano com várias ações e garante projetos para 2022

A direção da URI, Câmpus de Frederico Westphalen, com a chegada do fim de mais um ano de aprendizados e conquistas, se reuniu para avaliar os trabalhos realizados em 2021 e, também, comentar sobre os projetos para o ano seguinte. Os diretores geral, Silvia Regina Canan, administrativo, Ezequiel Plínio Albarello e acadêmica, Elisabete Cerutti, pontuaram acontecimentos importantes, que impulsionam a universidade a ser cada vez mais comunitária e relevante na vida das pessoas que passam por ela.

Por meio dos programas de pesquisa e extensão, a URI/FW sempre procurou fornecer ajuda à comunidade. “Durante a pandemia, a universidade colaborou com diversos projetos, como produção de álcool gel e disponibilização de testes de Covid-19, por preços reduzidos nos Laboratórios de Análises Clínicas. No mesmo momento crítico, os hospitais e Unidades Básicas de Saúde da região acolheram os nossos alunos que precisavam fazer suas práticas e que, dessa forma, acabaram se tornando importantes na linha de frente no combate à pandemia de Covid-19”, frisa a diretora geral.

A URI/FW, neste ano, também desenvolveu projetos importantes, como o da Oncologia, o da pesquisa em Ametista do Sul - para o aproveitamento de rejeitos dos garimpos na Engenharia Civil -, além de garantir novas parcerias.

No âmbito administrativo, o professor-doutor Albarello aponta que a renovação e a reinvenção foram muito frequentes na URI, nos últimos dois anos, para se adequar à realidade atual, como ofertas de descontos nas mensalidades para os alunos, devido às oscilações na economia. “Inovamos muito na área de TI, pois tivemos que aumentar nossa infraestrutura. Também realocamos setores e mudamos estratégias para nos adaptar às novas demandas. Por isso, agradecemos aos nossos colegas que sempre aceitaram as mudanças e novos desafios. A universidade precisa manter um pé na sua tradição, mas também precisa inovar, e é isso que temos feito no nosso dia a dia”, salienta o diretor.

Outro viés de mudanças, vinculadas também a conquistas, foram relativas às alterações estratégicas e pedagógica. A diretora acadêmica, professora-doutora Elisabete, comenta que a necessidade de adaptação à pandemia levou à possibilidade de implantar novos métodos de ensino e conceitos que a direção já vinha considerando há um tempo.

Foi um ano de muito trabalho, de reinvenções, melhorias e conquistas. “Por tudo isso, temos muito a agradecer, pois também temos diversas empresas que acolhem nossos alunos e seus estágios, assim como escolas, farmácias, clínicas, cooperativas, Secretarias de Saúde, Educação, Indústria e Comércio, Agricultura. Também, focamos nossa atenção para não deixarmos nenhum de nossos alunos sem aulas. Nesse sentido, precisamos agradecer às famílias pela parceria, por compreenderem o momento e nos ajudarem. Aos estudantes que foram dedicados, e aos nossos professores e funcionários, com quem pudemos contar integralmente. Chegamos ao final de mais um ano, felizmente, muito bem, e renovados na esperança de um 2022 ainda melhor”, explica a professora-doutora Silvia.

Recesso de fim de ano

Entre os dias 23 de dezembro e 2 de janeiro, a URI/FW está em recesso das atividades administrativas e educacionais. O atendimento retorna à normalidade a partir de segunda-feira, 3 de janeiro.