Rio Grande do Sul registra queda no preço do suíno

A cotação registrada pela Pesquisa Semanal do Suíno mostra que preço médio praticado no Rio Grande do Sul é de R$ 6,45, o que demonstra uma queda de 13 centavos por quilo.

Já preço da tonelada do farelo de soja é de R$ 2.330,00, o da casquinha de soja é de R$1.350,00, e o custo da saca do milho fico em media de R$90,50 ambos os preços são para o pagamento avista, preço da indústria (FOB).

O preço médio na integração apontado pela pesquisa é de R$ 5,57. Agroindústria e cooperativas apresentam as seguintes cotações:

Dália Alimentos/Cosuel R$ 5,90, vigente desde 09/08;

Aurora/Cooperalfa R$ 5,70 (base suíno gordo) e R$ 5,80 (leitão 6 a 23 quilos), vigentes desde 10/11;

Cooperativa Majestade R$ 5,70, vigente desde 11/11 ;

Alibem R$ 4,70 (base suíno creche e terminação) e R$ 5,70 (leitão), vigentes desde 11/11 e 27/05, respectivamente; BRF R$ 5,60, vigente desde 15/11;

Cooperativa Languiru R$ 5,70, vigente desde 16/11;

Estrela Alimentos, R$ 4,80 (base creche e terminação) e R$ 5,75 (leitão), vigente desde 11/11; JBS R$ 5,60, vigente desde 06/05; e Pamplona R$ 5,70 (base terminação) e R$ 5,80 (base suíno leitão), vigentes desde 11/11.

A Pesquisa tem o apoio de MSD Saúde Animal, Minitube, Choice Genetics, Construrohr e Farenzena Equipamentos.

Levantamentos disponíveis no site da ACSURS – guia Mercado – Pesquisa Semanal do Suíno.

