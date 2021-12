Governo do Estado entrega 66 equipamentos agrícolas a 36 municípios catarinenses

Fotos: Peterson Paul / Secom

“Este é um movimento municipalista verdadeiro, que não olha partido político, que não favorece este ou aquele município. Quando o Fórum Parlamentar trouxe até nós a necessidade de uma contrapartida, imediatamente verificamos a disponibilidade financeira e aplicamos os R$ 26 milhões necessários para que não precisássemos devolver os recursos assegurados pelos nossos deputados e senadores”, lembrou o governador. “Sabíamos que o dia de colher esse fruto e ajudar os nossos agricultores chegaria. Faremos tudo o que pudermos para que a agricultura se fortaleça e Santa Catarina continue sendo destaque nacional”, acrescentou Carlos Moisés.

O primeiro ato foi a entrega de nove distribuidores de água de 4 mil litros, comprados com recursos estaduais do Fundo de Desenvolvimento Rural. Os municípios contemplados são: Herval d’Oeste, Lacerdópolis e Ouro, com dois cada; e Concórdia, Caibi, Campos Novos e Capão Alto, com um cada.

Conforme o secretário Altair Silva, uma série de obstáculos foram superados para viabilizar a aquisição dos equipamentos, já que houve uma alta na procura por eles no mercado e, consequentemente, dos preços. “Mesmo com todas essas dificuldades, conseguimos fazer as compras e essa grande entrega. O governador Moisés, com a Alesc e a Bancada Federal, esforçaram-se para viabilizar os recursos. São ações importantes para atender bem os nossos produtores rurais e contribuir para que o agronegócio catarinense, que já é um sucesso, melhore ainda mais”, projetou o secretário.

Os equipamentos adquiridos por meio de emendas parlamentares com contrapartida do Governo do Estado, também entregues oficialmente no ato, incluem lâminas, roçadeiras, balanças bovinas, semeadoras, conchas, distribuidores de sementes, guinchos, colhedoras de milho, uma motoniveladora, um pulverizador bananeiro e uma ensiladeira.

Esses implementos agrícolas beneficiam os municípios de Anitápolis, Armazém, Barra Velha, Bela Vista do Toldo, Blumenau, Bom Jardim da Serra, Camboriú, Grão-Pará, Içara, Jacinto Machado, Lauro Müller, Lontras, Luiz Alves, Pedras Grandes, Planalto Alegre, Rio Negrinho, Santo Amaro da Imperatriz, São Bento do Sul, São Bonifácio, São João do Itaperiú, São João do Sul, São Martinho, Siderópolis, Sombrio, Tijucas, Timbé do Sul, Trombudo Central, Turvo e Urupema.

União de esforços a favor dos municípios

O deputado federal Coronel Armando destacou a importância da união de esforços entre o Legislativo e o Executivo nas esferas estadual e federal. “Nós todos temos o objetivo em comum que é apoiar a nossa população e o agro, que é quem põe a comida na nossa mesa. Quando começamos a pesquisar o preço de um trator para as emendas era de R$ 92 mil. Agora já está em quase R$ 200 mil. Por isso também é muito importante a contrapartida do Governo do Estado”, considerou o deputado.

Avaliação semelhante fez o prefeito de Urupema, Evandro Frigo Pereira. “Quando o governador coloca recursos na agricultura como forma de contrapartida, na verdade está colocando recursos na mão dos nossos agricultores. É com esses equipamentos que a gente consegue facilitar a vida do produtor rural lá na ponta, para que seus produtos sejam competitivos no mercado, resultando em maior renda e qualidade de vida no campo”, afirmou o prefeito.

Os parlamentares federais que destinaram emendas para a compra de equipamentos são os senadores Dário Berger e Esperidião Amin e os deputados Carlos Chiodini, Celso Maldaner, Coronel Armando, Fábio Schiochet, Hélio Costa, Rodrigo Coelho e Rogério Peninha. Os deputados estaduais José Milton Scheffer e Volnei Weber também são autores de emendas para a aquisição de implementos.

Também participaram dos atos os presidentes da Epagri e da Cidasc, Edilene Steinwandter e Plínio de Castro, secretário adjunto da SAR, Ricardo Miotto, o subchefe da Casa Civil, Juliano Chiodelli, prefeitos e vices dos municípios beneficiados com os equipamentos, representantes de parlamentares, profissionais da SAR.