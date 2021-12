Dia para relembrar as histórias e o título do sub 21 de Tenente Portela

Um dia para rever ex-colegas de time e pessoas que se tornaram amigos para a vida toda. Assim foi o evento que reuniu dirigentes e atletas que formaram o sub 21 de Tenente Portela entre o fim da década de 90 e o começo dos anos 2000.

A confraternização realizada no domingo (19/12) celebrou, principalmente, os 20 anos da conquista do título da Copa Sul Sub 21. Foi o momento de recordar histórias das partidas, das viagens e de outros fatos marcantes. Ex-dirigentes e ex-jogadores discursaram na ocasião. Alguns se emocionaram bastante ao lembrar da passagem pelo sub 21 de Tenente Portela – que estampava as cores verde e branco do Miraguai.

Muitos aproveitaram a oportunidade para fazer novas fotos erguendo a ‘Taça Capitão Dunga’, que foi conquistada em 2001. A equipe treinada por Altemir de Oliveira (Fofo) teve como adversário na decisão a representação de Roca Sales – município situado na Região do Vale do Taquari.

Quem viveu os tempos do sub 21 em Tenente Portela certamente guarda na memória as lembranças dos dias de jogos, quando o Estádio do Miraguai pulsava empurrando o time para a vitória. Era o auge da sintonia entre jogadores, comissão técnica, apoiadores, torcedores e comunidade. Eram tardes de domingos com uma atmosfera incrível e que contagiava toda a cidade.

Em dezembro de 2019, o Sistema Província de Comunicação – nas plataformas do site Clic Portela e do Jornal Província – publicou uma reportagem especial contando alguns detalhes do título da Copa Sul Sub 21. Para acessar, clique aqui.

