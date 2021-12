Sicoob Creditapiranga realiza campanha de doação de brinquedos

Proporcionar um Natal mais feliz, recheado de solidariedade e amor ao próximo foi o objetivo da Campanha Abraça Sicoob de Natal, realizada pelo Sicoob Creditapiranga SC/RS. As arrecadações ocorreram de 10 de novembro a 10 de dezembro nos pontos de atendimento e foram doadas a entidades e crianças carentes da área de ação da cooperativa em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

"Estamos muito felizes por poder levar um Natal melhor para muitas crianças. Através do trabalho coletivo dos nossos colegas, juntamente com os cooperados, arrecadamos 465 brinquedos. Sabemos que com essa ação, fizemos a diferença na vida destas pessoas, demonstrando o real significado de cooperar e pensar no próximo," destaca a assistente de comunicação e marketing, Taila Pollyana Müller.

Taila comenta que a campanha atende o 7° princípio do cooperativismo, o interesse pela comunidade. "Isto é, nos preocupamos com a nossa comunidade e vamos além do fator econômico. Buscamos fazer justiça social e inclusão financeira, através da oferta de produtos modernos e completos, alinhados com o compromisso de desenvolver as comunidades onde estamos inseridos. Assim se faz a diferença. Assim se faz o cooperativismo." finaliza Taila.

