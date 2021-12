Semana de Natal tem seis licitações previstas na Agenda Celic

Mais curta em razão do feriado de Natal, a semana de 20 a 23 de dezembro tem seis licitações previstas pela Subsecretaria Central de Licitações do Estado (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Entre os certames, está previsto um pregão eletrônico para contratação de empresa para execução de perfurações de poços tubulares em área rural, demanda da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr). Também há uma tomada de preços para contratação empresa especializada para a elaboração do projeto final de engenharia da rodovia ERS-550, solicitação do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).



Para saber mais detalhes sobre os certames, acessewww.celic.rs.gov.bre consulte pelo número do edital.



A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar de licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.



