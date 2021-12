Estado assina contrato de suprimento de biometano com empresa SebigasCótica

O governo do Estado, por meio da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás), assinará, na segunda-feira (20/12), às 9h, no Palácio Piratini, o primeiro contrato de suprimento de biometano do Rio Grande do Sul. O contrato será assinado com a empresa SebigasCótica.

A assinatura é um marco na história do RS, uma vez que é o ponto de partida para a inserção dessa energia renovável na matriz energética gaúcha.

A assinatura contará com a participação do governador Eduardo Leite, do secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, do presidente da Sulgás, Carlos Camargo de Colón, e do diretor da SebigasCótica, Maurício Silveira Cótica.

Aviso de pauta

O quê: assinatura de contrato com a SebigasCótica para suprimento de biometano

Quando: segunda-feira (20/12), às 9h

Onde: Salão Alberto Pasqualini - Palácio Piratini