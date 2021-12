Governo do Estado lança Operação RS Verão Total 2022

Com a chegada do verão e das férias, o litoral do Rio Grande do Sul passa a ser o local mais desejado pelos gaúchos. Para que a nova estação possa ser aproveitada de forma segura, uma força-tarefa, chamada Operação RS Verão Total, é formada pelo governo do Estado. Lançada neste domingo (19/12), na avenida Beira-Mar, em Capão da Canoa, o propósito do projeto é ampliar os serviços prestados à população. Toda a parte da coordenação executiva das ações é de responsabilidade do Gabinete do Vice-Governador.

Até 6 de março de 2022, moradores e turistas do litoral poderão contar com guarda-vidas, mais policiamento, operações de trânsito, como a Balada Segura, ações de acessibilidade, a exemplo do Praia Acessível, monitoramento da qualidade das águas e investimentos pontuais na rede de saúde dos municípios.

Abrindo a temporada, o governador Eduardo Leite falou sobre o trabalho de preparação para o litoral de todo o Estado, incluindo águas internas e Costa Doce. "Temos a preocupação de trazer a estrutura reforçada do Estado para todo o litoral, para que os veranistas possam aproveitar a temporada de verão com segurança, conforto e tranquilidade. Embora os números de internações e de novos casos de coronavírus estejam caindo de forma consistente e estejamos em um momento melhor, é importante que os cuidados se mantenham para que tenhamos um verão seguro também do ponto de vista sanitário. Além de segurança, a estrutura de saúde no litoral recebeu reforço em parceria com os municípios. Estamos preparados para ter um grande verão", disse Leite.

O vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, destacou a integração das secretarias para garantir a ampliação dos serviços nas praias. "São mais de 30 secretarias, órgãos e entidades envolvidos para potencializar as ações do Estado no litoral. Segurança, saúde, turismo, transportes e tudo que é necessário para que o gaúcho que vier seja bem atendido", detalhou Ranolfo.

O vice-governador lembrou ainda dos R$ 280 milhões que estão sendo investidos na Segurança Pública por meio do programa Avançar já são realidade em novos equipamentos e em melhorias nas estruturas das vinculadas da pasta.

"Este, inclusive, é o último verão em que será preciso utilizar o helicóptero da Brigada Militar, porque já está autorizada a compra de um helicóptero para o Corpo de Bombeiros, entre outros investimentos", acrescentou o governador Leite.

Leite e Ranolfo acompanharam ação da Faders: cadeiras anfíbias ajudam pessoas com dificuldade de mobilidade a entrarem no mar - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

O sol estava tímido e a temperatura amena no início do lançamento da Operação RS Verão Total. Por volta das 11h, o sol apareceu com força, justamente durante um momento especial. O governador Leite foi até a faixa de areia para participar da entrega de cadeiras anfíbias, promovida pela Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades (Faders), para garantir mais acessibilidade e inclusão a veranistas com deficiências(veja abaixo mais informações sobre essa ação da Faders).

Melhoria na infraestrutura rodoviária

Ainda durante o evento,o governador assinou três convênios para a realização de obras de qualificação da infraestrutura rodoviária no litoral. Além de duplicação da ERS-407 no acesso a Capão da Canoa, serão pavimentados trechos em Riozinho e Maquiné, com investimento total de R$ 8,2 milhões.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, lembrou que essas intervenções eram muito aguardadas e que "o investimento vai trazer mais desenvolvimento para a região e melhorar a vida dos moradores e veranistas".

Também participaram do evento secretários de Estado, o presidente da Assembleia, deputado Gabriel Souza, deputados estaduais, e o prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano. O secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini, falou sobre o Viva RS,site com informações, roteiros e opções de lazer, turismo e gastronomia pelo RS (veja mais informações abaixo). A plataforma traz uma série de dicas para serem exploradas no litoral." Queremos mostrar que o nosso litoral pode ser turístico o ano inteiro e que são muito as possibilidades", disse Santini.

Estruturas ampliadas no litoral, Serra, Costa Doce e fronteiras

Entre efetivos do Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS), da Brigada Militar (BM), da Polícia Civil (PC), do Instituto-Geral de Perícias (IGP) e do Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS), mais de 5,5 mil servidores, com a utilização de 1.147 viaturas, irão reforçar as ações de policiamento, fiscalização, salvamento e prevenção em todo o litoral. A presença também estará ampliada na Serra, na Costa Doce e nas fronteiras.

O CBMRS terá efetivo de 1.407 servidores. Com treinamentos realizados entre novembro e a primeira quinzena de dezembro, a corporação formou 411 guarda-vidas civis temporários que se somarão aos 539 militares da corporação (373) e da BM (166), num total de 950 agentes que atuarão em vigilância e salvamento em praias de mar e águas abrigadas, como rios e lagos. Outros 52 bombeiros trabalharão na prevenção e combate a incêndios, resgate em rodovias, reforço operacional, serviço administrativo e projetos sociais. Completam a soma 405 bombeiros militares do efetivo orgânico das localidades de atuação da Operação RS Verão Total.

Além das bandeiras tradicionais, localizadas acima das guaritas para indicar as condições das ondas, também serão afixadas flâmulas perto da água, demarcando a área mais segura para banho nas proximidades dos postos de salvamento. Em parceria com os municípios, foram preparados 275 postos de salvamento (guaritas) para a atuação dos guarda-vidas.

Serão 209 pontos no Litoral Norte, 30 no Litoral Sul e 36 em águas internas. O CBMRS vai utilizar ainda oito motonáuticas e 20 quadriciclos para patrulhamento na praia, ampliando a cobertura de vigilância, e fará a distribuição de folders, cartilhas e leques com instruções e cuidados para os banhistas, bem como pulseiras de identificação para crianças.

A BM terá a participação dos policiais instrutores do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), que irão desenvolver atividades de prevenção ao uso de drogas e a promoção à qualidade de vida. As atividades ocorrem nas seis Bases Móveis Comunitárias instaladas nas orlas de Torres, Capão da Canoa, Xangri-lá, Tramandaí, Cidreira e Cassino. O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) estará nas praias com a Escolinha de Trânsito itinerante, que atenderá todo litoral, acolhendo uma média de 100 crianças por dia, ensinando de forma lúdica os cuidados em ruas e estradas.

Além dos efetivos orgânicos do Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO) do litoral, do CRPO do Sul, do Comando Ambiental (CABM) e do CRBM – numa soma de 1.401 policiais militares –, a Brigada vai suplementar a atuação com brigadianos do interior e capital. Com isso, serão mais 1.080 PMs na Operação RS Verão Total ao longo de todo o período, num total de 2.481 servidores nas atividades de policiamento ostensivo.

Na Polícia Civil, ao lado dos 504 policiais que compõem o efetivo orgânicos das regiões, 948 servidores entre delegados e agentes foram destacados para reforçar a atuação no Litoral Norte, Litoral Sul, Costa Doce, Serra e municípios fronteiriços. Os policiais civis também irão realizar uma série de atividades educativas e de promoção à saúde e à qualidade de vida dos veranistas durante o período da Operação. Serão organizadas rústica infantil, circuito de palestras com equipe multidisciplinar do projeto Papo de Responsa e oficinas de educação para o trânsito, com minibuggys da Polícia Civil, entre outras programações.

O IGP também vai qualificar os serviços no litoral com medico-legistas, técnicos em perícia, peritos criminais, papiloscopista e fotógrafos, num acréscimo de cem servidores ao efetivo local de 25 profissionais, para atender 24 horas os locais de crimes e perícia em veículos. Os postos de identificação estarão reforçados para acelerar a confecção de carteiras de identidade.

Para as ações preventivas de trânsito, o DetranRS contará com 24 servidores que irão ampliar a atuação no litoral. Serão organizadas blitze nas noites e madrugadas de terça a domingo, até o fim da Operação. O órgão fará também as tradicionais campanhas de conscientização, com distribuição de cartilhas e adesivos e veiculação de publicidade.

Haverá ainda nove servidores do Departamento de Comando e Controle Integrado (DCCI) da Secretaria da Segurança Pública (SSP) para dar apoio nas atividades de videomonitoramento. As agendas da programação das atividades proporcionadas pelas das forças de segurança serão divulgadas ao longo da Operação RS Verão Total.

Em Capão da Canoa, o governador aproveitou para visitar as novas instalações da Delegacia de Polícia da cidade. O órgão foi transferido para o prédio em que funcionava o antigo Foro do município.

O imóvel cedido à Polícia Civil fica no Centro. Com área de 1,45 mil m², em quatro pavimentos, o prédio passou por adaptações e está na fase final da reforma. A inauguração oficial está prevista para janeiro.

Confira os números da Segurança na Operação RS Verão Total

EFETIVO FORÇA LOCAL REFORÇO TOTAL Brigada Militar 1.401 1.080 2.481 Polícia Civil 504 948 1.452 Bombeiros 405 1.002* 1.407 IGP 25 100 125 DetranRS - 24 24 DCCI/SSP - 9 9 TOTAL 2.335 3.163 5.498

*GUARDA-VIDAS

Bombeiros 373 PMs 166 Civis temporários 411 TOTAL 950

DIFERENTES ÁREAS TÊM REFORÇOS EM SUAS ESTRUTURAS

Recursos para a saúde

As ações da Secretaria de Saúde se dividirão em duas frentes: Vigilância em Saúde e Urgência e Emergência. A Vigilância em Saúde promoverá o projeto Testar RS, já em sua terceira fase. Serão criados pontos de testagem para Covid-19 para rastreio de assintomáticos em livre demanda em locais estratégicos, priorizando os municípios com movimentação turística durante a Operação RS Verão Total.

Onze pronto atendimentos municipais 24 horas dos Litorais Norte e Sul receberão R$ 580 mil, aumentando a capacidade operacional dos locais. O Samu 192 deverá funcionar de forma regionalizada em todo o território no período da Operação RS Verão Total, ficando autorizado o acionamento, pelo regulador estadual de urgências, de ambulâncias de municípios vizinhos, quando esgotados os meios no município onde ocorre o pedido de atendimento.

Os hospitais de referência regionais irão receber R$ 1 milhão para ampliação e qualificação do atendimento de urgência e emergência nos meses de veraneio. O investimento visa o aumento da capacidade operacional e a garantia de acesso à população local e de outros municípios.

Relatório Balneabilidade

O Departamento de Qualidade Ambiental da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) fará a divulgação da balneabilidade das águas dos balneários e praias. Serão monitorados 90 pontos em 82 balneários e praias distribuídos em 42 municípios. Os dados serão divulgados às sextas-feiras, no site e nas redes sociais da Fepam, até o dia 4 de março de 2022.

No Sistema de Balneabilidade, os veranistas poderão consultar os resultados das análises. A ferramenta também traz informações sobre previsão do tempo e condições do mar.O primeiro levantamento foi divulgado na sexta-feira (17/12).



Acessibilidade

Ao longo do verão, a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades (Faders) desenvolve o projeto Praia Acessível. A ação tem como um dos objetivos permitir que pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida possam usufruir das praias e balneários de maneira segura. Para isso, capacita profissionais que façam o banho acessível em cadeira anfíbia. A fundação também firma convênios com as prefeituras, que permitem o empréstimo dos equipamentos.

A equipe da Faders também promove atividades recreativas e paradesportivas. Na abertura oficial do RS Verão Total, a Faders realizou a entrega de cadeiras anfíbias para os municípios conveniados e realizou simbolicamente o primeiro banho de mar assistido da temporada.

Cidadania

Durante a operação, a Coordenadoria de Diversidade Sexual da Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social (SICDHAS) fará o encaminhamento das negativas para retificação do nome civil da população de travestis e transexuais. Também haverá equipes informando o público sobre a Delegacia de Combate à Intolerância.

Viva o RS

A edição do Viva o RS neste verão divulgará atrações turísticas pelo Estado inteiro, apresentando os destinos e inspirando os viajantes. Com a temporada de verão chegando, o governo do Estado e o Sebrae-RS uniram forças para lançar a segunda edição do Viva o RS. De passeios ao ar livre, a rotas gastronômicas e muita aventura com trilhas e cachoeiras, o viajante vai poder escolher, reservar e comprar as experiências preferidas e planejar a sua viagem de verão.

Pelo sitevivaors.com.br, lançado na abertura da Operação Verão, e pelo Instagram @viva.rs, é possível pesquisar roteiros e experiências para aproveitar o turismo no Rio Grande do Sul. São 142 opções de atrações, passeios e pacotes de viagem.



Sine Móvel

A Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, por meio da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), esteve no Largo do Baronda durante o lançamento da operação, com uma unidade móvel do Sine, com orientações sobre os serviços prestados pela FGTAS, e estará presente durante o veraneio no litoral gaúcho.

Rodovias

O Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) investe R$ 17 milhões nas rodovias que levam os gaúchos até o litoral. Além disso, autorizou o aumento de 300 horários em 130 linhas de ônibus intermunicipais. E haverá reforço na fiscalização de estações rodoviárias no Litoral Norte.

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) terá uma ambulância extra no pedágio da ERS-040, em Viamão e máquinas para débito automático em todos os guichês das praças de pedágio. Para revitalizar a sinalização de rodovias, investe cerca de R$ 13 milhões.

Esporte, recreação e lazer

A Secretaria do Esporte e Lazer integra a Operação RS Verão Total com o Projeto Esporte e Lazer em Movimento. Será disponibilizada uma unidade móvel equipada com aparelhos esportivos e equipe técnica para monitoramento das atividades, entre as quais, futebol, vôlei, tênis de mesa, basquete, futmesa e badminton.

Na área da recreação e lazer, serão oferecidas cama elástica, jogo de xadrez, pega varetas, futebol de botão, jogo da memória, frescobol, kits de pinturas e outros brinquedos educativos. A unidade móvel vai estar presente nos fins de semana nas praias de Capão da Canoa, Xangri-lá e Torres, conforme a agenda da Operação.

Agricultura

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) atuará nas fiscalizações de estabelecimentos, durante a Operação Verão, buscando evitar que cheguem aos consumidores produtos de origem animal sem condições de consumo. Também montará barreiras na região do litoral com foco no trânsito de animais para verificação da documentação zoossanitária obrigatória.

Estão previstas 40 atividades extras de mitigação de risco pelas equipes da Secretaria da Agricultura que atuam nas supervisões regionais de Pelotas e de Osório. Essas atividades levam em conta o aumento do envio e da circulação de produtos de origem animal no litoral durante o verão.

Procon RS

O Procon RS irá disponibilizar uma unidade móvel para participar da Operação Verão, prestando orientação aos consumidores gaúchos. Também haverá distribuição de material informativo.

