Obras em rodovias facilitarão acesso ao litoral gaúcho

Na abertura da Operação RS Verão Total 2022, neste domingo (19/12), em Capão da Canoa, o governo do Estado também autorizou três obras que facilitarão o acesso ao Litoral Norte. As melhorias vão beneficiar o lazer e o turismo, além de beneficiar o dia a dia dos moradores da região. O investimento total é de R$ 8,2 milhões.

“Os recursos estão assegurados e serão repassados aos municípios em breve. As obras vão qualificar as rodovias e potencializar o desenvolvimento desta região com vocação turística e de lazer”, afirmou o governador Eduardo Leite ao anunciar a celebração dos convênios.

Os três serviços cujos convênios foram assinados neste domingo (19) fazem parte do Plano de Obras anunciado em junho deste ano, que prevê investimento de R$ 1,3 bilhão em obras de infraestrutura em diversas regiões do Estado.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, comemorou as melhorias nas estradas do litoral. “É uma conquista da população que veraneia e mora nas praias gaúchas”, disse.

Na ERS-407, haverá a duplicação de trecho na rodovia na chegada a Capão da Canoa, a partir da avenida Interbalneários. O investimento previsto é de R$ 5,2 milhões.

No município de Riozinho, na ERS-239, será empregado o valor de R$ 1,5 milhão na pavimentação de um quilômetro da rodovia na saída da cidade em direção ao litoral.

Por fim, o governo do Estado também dará continuidade à pavimentação da ERS-484, em Maquiné, no sentido a Barra do Ouro. O valor do repasse é de R$ 1,5 milhão e contemplará trecho de um quilômetro.