Miguel e Helena lideram ranking de nomes mais comuns no Brasil em 2021

A lista de nomes mais comuns registrados no país em 2021, divulgada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil), mostrou que Miguel (com 28.301 registros), entre os homens, e Helena (com 21.890 registros), entre as mulheres, foram os mais escolhidos.

Este é o segundo ano consecutivo que tais nomes lideram o ranking. No entanto, a Arpen destaca que um novo rol de preferidos começou a se destacar entre os registros. É o caso de Gael, que até 2019 não estava na lista dos 50 nomes mais escolhidos e, em 2020, passou a ocupar a 10ª posição da lista. Em 2021, Gael já é o terceiro nome mais escolhido entre os meninos.

Outro exemplo que começou a se destacar na lista foi Theo, que estava na 36ª posição em 2019, em sexto no ano seguinte e agora está na sétima colocação. De acordo com a Arpen, novas tendências como Noah, Ravi, Isaac e Anthony começaram a aparecer na lista dos 50 mais comuns entre os meninos.

Entre as mulheres, a associação observou o aparecimento de nomes curtos e bíblicos na lista dos 50 mais comuns, com Eloa e Liz, pela primeira vez, ranqueados entre os nomes mais buscados.

Depois de Helena, o primeiro nome feminino do ranking é Alice, seguido de Laura, Maria Alice, Valentina e Heloísa.

Sophia, Maite e Antonella despontam como novidades do rankeamento.

Ao todo, foram 7.658 Cartórios de Registro Civil brasileiros, presentes nas 5.570 cidades do país, responsáveis por registrar os nascimentos dos quase 2,5 milhões de recém-nascidos neste ano.

10 nomes mais frequentes

Miguel - 28.301

Arthur - 26.655

Gael - 23.973

Heitor - 22.368

Helena - 21.890

Alice - 20.381

Theo - 19.863

Laura - 18.448

Davi - 18.304

Gabriel - 17.159

10 nomes masculinos mais frequentes

Miguel - 28.301

Arthur - 26.655

Gael - 23.973

Heitor - 22.368

Theo - 19.853

Davi - 18.304

Gabriel - 17.159

Bernardo - 15.935

Samuel - 15.563

João Miguel -13.254

10 nomes femininos mais frequentes

Helena - 21.890

Alice - 20.381

Laura - 18.448

Maria Alice - 14.677

Valentina - 11.643

Heloísa - 11.355

Maria Clara -10.980

Maria Cecília - 10.850

Maria Julia - 10.235

Sophia - 10.163