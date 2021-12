Em São Paulo, Leite participa de encontro anual da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade

O governador Eduardo Leite participou, na manhã deste sábado (18/12), do encontro anual da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (Raps), em São Paulo. Leite dividiu o painel "Cenário político brasileiro: o que esperar em 2022" com Raull Santiago, ativista social e midiativista no Coletivo Papo Reto, Aline Torres, secretária municipal de Cultura de São Paulo, Marcos Nobre, filósofo e cientista social, e Esther Solano, professora e doutora em Relações Internacionais. O vídeo estará disponível, em breve, no site e no canal da Raps no Youtube.

O tema principal da discussão foi o fortalecimento da democracia. "Minha grande preocupação com a democracia nos tempos atuais são as grandes transformações da tecnologia. Boa parte da população não está preparada para isso, tecnicamente e psicologicamente, não está inserida no contexto dessa revolução tecnológica, e é papel dos governos facilitar esse acesso, promover essa inclusão", explicou o governador, destacando a necessidade de promover a capacitação da população para a adaptação à nova economia.

Para Leite, a participação popular precisa ser estimulada. "Nossa grande agenda é a de tornar os governos mais ágeis, sem deixar de ouvir e de dialogar com a população. Precisamos aprimorar essas ferramentas para proporcionar a participação popular. No caso do RS, avançamos na direção de que qualquer pessoa pode apresentar uma proposta para que, se tecnicamente viável e entendida como uma necessidade, possa receber recursos públicos", detalhou. O governador se refere à Consulta Popular, cujo resultado final será divulgado em breve.

Instituída em 1998, a Consulta Popular permite aos votantes que definam diretamente parte dos investimentos a constarem no orçamento estadual. Neste ano, o valor disponibilizado será de R$ 30 milhões para as 28 regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes). A verba é distribuída de acordo com critérios como a população de cada região e o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese). Em 2021, na primeira fase, a Consulta Popular recebeu mais de mil ideias enviadas por cidadãos.