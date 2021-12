Infraestrutura lança licitação para implantação de passarelas na SC-445 em Morro da Fumaça

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), lançou o edital de licitação para a implantação de passarelas metálicas junto às pontes Ronco d’Água e Rio Linha Anta, em Morro da Fumaça. A estrutura é o que falta para a finalzação da ciclovia na rodovia Olívio Chechinel, (SC-445).

O prazo para a conclusão dos serviços é de 12 meses após assinatura da ordem de serviço. A obra terá o investimento de R$ 1 milhão.

“As passarelas, junto com a ciclovia, vão garantir a segurança na travessia da rodovia e auxiliar na mobilidade da região”, concluiu o secretário da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira.

Abertura da licitação

O edital será realizado de maneira eletrônica. Para participar, os interessados deverão estar inscritos no sistema de Cadastro Central de Fornecedores do Estado de Santa Catarina. O procedimento para tanto encontra-se disponível no linkhttp://portaldecompras.sc.gov.br, na aba “Fornecedores”.

As propostas deverão ser cadastradas até as 14h15 do dia 25 de janeiro de 2022. A abertura ocorrerá no mesmo dia, às 14h30. O edital está disponível para consulta nos sites:www.portaldecompras.sc.gov.br, na aba Busca Detalhada de Editais, ou no www.sgpe.sea.sc.gov.br, na aba Consulta De Processos ou no Portal de Licitações no site da SIE.