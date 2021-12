Carlos Moisés oficializa o repasse de R$ 9,5 milhões para a infraestrutura de Canelinha

A infraestrutura de Canelinha recebeu um importante impulso com a oficialização do repasse de R$ 9,5 milhões para obras de pavimentação e compra de maquinário. O governador Carlos Moisés esteve na cidade do Vale do Rio Tijucas na noite desta sexta-feira, 17, para confirmar a liberação dos recursos, ao lado do prefeito Diogo Maciel. Os valores serão usados para a pavimentação da Estrada Geral do Bairro Galera (R$ 3,2 milhões), para o asfaltamento de ruas no Bairro Moura (R$ 5 milhões), a pavimentação de vias centrais (R$ 776 mil) e a compra de um rolo compactador (R$ 487 mil).

Segundo o governador Carlos Moisés, o repasse para Canelinha representa, na prática, o jeito municipalista de gerir o Executivo estadual. Ele lembra que o atual momento só foi possível por conta do ajuste de contas realizado nos dois primeiros anos de gestão, com a revisão de contratos e o enxugamento da máquina pública.

“Esse dinheiro será usado em obras que transformarão a vida de muitas pessoas aqui em Canelinha. Junto com o asfalto vem mais desenvolvimento, conforto e qualidade de vida. Estamos realizando repasses para todos os municípios de Santa Catarina, pois é lá que os recursos precisam estar, perto das pessoas”, afirma o chefe do Executivo.

O prefeito Diogo Maciel, que completou 39 anos de idade nesta sexta-feira, lembra que o Governo do Estado já repassou mais de R$ 15 milhões para Canelinha na atual gestão. Segundo ele, as obras de pavimentação garantirão a chegada de novas empresas na cidade, auxiliando no desenvolvimento da cidade.

“Canelinha esteve, por muito tempo, esquecida por parte do Governo do Estado. Isso mudou. Esse investimento em infraestrutura vai possibilitar o avanço da nossa cidade. O dinheiro será usado em áreas carentes da nossa cidade, que realmente necessitam desse recurso. O Governo do Estado, junto da prefeitura, quer melhorar a vida das pessoas que moram aqui”, afirma Maciel.

Espera pelo asfalto

No Bairro Galera, o clima é de expectativa pela conclusão do asfaltamento da estrada geral. O empresário Erotildes Grimm Filho, de 51 anos, mora desde o nascimento às margens da rodovia. Ele conta que a pavimentação é um sonho de muitas décadas da comunidade. Ao longo do tempo, o bairro se desenvolveu e hoje há um intenso tráfego, por conta das fábricas existentes na região.

“É um prazer ter esse retorno por parte do Governo do Estado. Nós acreditamos no governador Carlos Moisés e ele está nos presenteando com essa obra. Sem o asfalto, o nosso bairro se desvaloriza. Nós, finalmente, vamos ver essa obra concluída. É algo que esperamos por muito tempo”, diz Grimm, conhecido como Tidinho na comunidade.

Amigos de Canelinha

Além do governador, também estiveram presentes em Canelinha os deputados estaduais Onir Mocellin, Paulinha, Ricardo Alba e Sergio Motta, além dos secretários de Estado da Infraestrutura, Thiago Viera, da Saúde, André Motta Ribeiro, da Defesa Civil, David Busarello, do Desenvolvimento Social, Claudinei Marques, e o seu adjunto, Daniel Cândido. Todos eles receberam o título de amigo da cidade, por conta dos serviços prestados ao município.