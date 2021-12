Aresc e concessionárias discutem medidas para garantir eficiência dos serviços de saneamento na temporada de verão

A gerência de fiscalização de saneamento da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina (Aresc) realizou durante esta semana uma série de encontros virtuais para acompanhar as estratégias operacionais dos prestadores de serviço. O objetivo é garantir o abastecimento regular de água e o tratamento eficiente de efluente sanitário durante a temporada de verão.

“As ações realizadas com planejamento resultam em medidas mais efetivas e eficazes. Durante esse período, a Aresc vai ficar acompanhando as ações dos prestadores de serviço, além de auxiliar no que for necessário para garantir que o abastecimento da população permaneça mantido”, frisa o presidente da Aresc, João Carlos Grando.

As reuniões envolveram as concessionárias dos municípios litorâneos catarinenses que aumentam significativamente sua população durante o período de veraneio. Desta forma, foi discutido e alinhado o planejamento para atendimento dos usuários de Bombinhas, Balneário Camboriú, Camboriú, Florianópolis, Garopaba, Imbituba, Itajaí, Itapema, Porto Belo e Laguna.

Dentre as principais ações, além das medidas estruturantes realizadas ao longo do ano, destacam-se ampliações de rede e recalques, limpezas e manutenções preventivas, instalação de grupos geradores de energia elétrica, contratos de importação e exportação de água, interligação de sistemas, acionamento de sistemas alternativos, entre outros.

Além disso, também foram discutidas as ações dos Planos de Emergência e Contingência dos municípios, conforme as diretrizes da Resolução n°156 da Aresc. O documento descreve os principais riscos associados aos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário e as medidas preventivas, mitigadoras e de contingência, assim como define o plano de ação e as responsabilidades dos setores para atendimento das demandas.

A gerente de fiscalização de saneamento básico da Aresc, Luiza Burgardt, cita que, para a maioria dos prestadores, foi possível executar diversas ações estruturantes ao longo do ano para garantia do atendimento da demanda de água e tratamento de efluente na temporada. “A gente vem percebendo que as concessionárias estão começando a se preparar mais cedo para atender as necessidades decorrentes da temporada de verão. Baseadas nas demandas que tiveram no período, já trabalham ao longo do ano planejando as medidas para o verão seguinte. Isso resulta em mais ações estruturantes que estão atreladas a investimentos, resultando em melhorias”, reitera Luiza.